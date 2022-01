Experte erklärt: Was brauchen Kinder und Jugendliche in der Pandemie?

Lübeck

Die Pandemie begann Anfang 2020 – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Folgen und die zum Schutz notwendigen Regeln sind ein beständiger Stressfaktor und zehren an den inneren Reserven. Kinder wachsen ganz selbstverständlich mit Masken und Abstandsgeboten auf. Und viele Eltern fragen sich besorgt, welche Auswirkungen die vielfältigen Corona-Beschränkungen auf die Psyche ihrer Kinder haben. Mütter und Väter wollen ihre Kinder schützen, aber sie wollen sie nicht zu ängstlichen Menschen erziehen. Wie kann dieser Spagat gelingen?

Dr. Torsten Lucas, Psychotherapeut und Psychiater für Kinder und Jugendliche und Oberarzt am Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck, rät Eltern im Gespräch mit unserem Netzwerkpartner Lübecker Nachrichten: „Seien Sie authentisch und beantworten Sie alle Fragen altersgerecht und lösungsorientiert, ohne Ihre Kinder zu ängstigen.“

Im Lockdown sind viele Rituale weggebrochen

Trifft die Pandemie Kinder und Jugendliche schwerer als Erwachsene?

Torsten Lucas: Kindern und Familien geben verlässliche Tagesabläufe und Rituale Sicherheit, etwa der Kita-Besuch und das Vorlesen der Gute-Nacht-Geschichte bevor das Licht ausgemacht wird. Viele dieser Rituale sind zumindest im Lockdown weggebrochen, daher tun Familien gut daran, neue zu etablieren. Kinder und Jugendliche brauchen den täglichen Austausch gerade auch mit Gleichaltrigen für ihre Entwicklung. Ihnen kann die Pandemie ein Stück unbeschwerter Kindheit oder Jugend klauen. Das hatte die Politik zu wenig im Blick.

Der Kinderpsychologe und -psychiater Dr. Torsten Lucas leitet die „Insel“ am UKSH in Lübeck. Quelle: Privat

Einschränkungen treffen Jugendliche am härtesten

Für welche Altersgruppe sind die Corona-Beschränkungen besonders problematisch?

Auch in der Pandemie gilt: Jede Altersstufe hat ihre eigenen Herausforderungen. Vermutlich sind diese in der Pandemie aber für Jugendliche im Umbruch der Pubertät am größten. Sie orientieren sich weniger als zuvor an Familie und Erwachsenen. Ihre Entwicklungsaufgaben verlangen ihnen ab, sich in einer eigenen Identität zu erproben und sich abzulösen. Dazu gehört es, Regeln zu respektieren, aber auch, sie infrage zu stellen. All das ist in der Pandemie nur sehr eingeschränkt und in einem Lockdown fast gar nicht möglich. Herausforderungen sind aber nicht per se etwas Schlechtes. Deren Bewältigung ermöglicht uns persönliche Entwicklung und Reifung.

Eltern sollten stets authentisch bleiben

Was macht es mit Kinderseelen, wenn die Nähe zu anderen Menschen wegen Corona als Gefahr erscheint?

Pandemie und Lockdown bringen teils gravierende Veränderungen und ständig neue Informationen, die auch Eltern verunsichern. Kinder spüren, wenn Eltern geängstigt sind und das kann sie stärker beeinflussen als das, was wir ihnen sagen. Egal, wie alt das Kind ist – Eltern sollten authentisch sein und überlegen welche Botschaft sie ihrem Kind geben möchten. Besonders schwierig ist es für Kinder, wenn Spiel, Ausgelassenheit und die Nähe zu anderen als Gefahr erscheinen. Denn: Menschen brauchen einander – daran kann auch die Pandemie nichts ändern.

Angst ist überlebenswichtig, darf aber nicht lähmen

Wie schaffen Eltern den Spagat, ihre Kinder ausreichend zu schützen ohne ihnen Angst zu machen?

Die Fähigkeit Angst zu empfinden, wurde uns von der Evolution als Schutz mitgegeben. Ohne Angst vor Tiefe oder schnell fahrenden Autos würde kaum jemand das Erwachsenenalter erreichen. So gehört auch Angst vor Trennung oder Dunkelheit zu unserer Entwicklung. Sie darf uns aber nicht überwältigen und lähmen. Kinder brauchen Ur-Vertrauen. Wer die Regeln altersgemäß vermittelt und beachtet, hat Spielräume und muss keine Angst haben. Eltern und Kinder sollten gemeinsam versuchen, ihre Neugier und ihren Humor nicht zu verlieren: Kinder sollten wissen, dass wir dem Virus nicht hilflos ausgeliefert sind und dass es gesunde Kinder „fast nie schlimm krank macht“. Jüngeren Kindern hilft es, Situationen spielerisch zu verarbeiten und zu erleben, dass sie dem Virus aktiv entgegentreten können. So könnte ein Kind das Virus spielen, das versucht die anderen durch ticken zu erwischen. Die Übrigen könnten weglaufen oder sich einfach ihren Mund-Nasen-Schutz als „Stoppschild“ aufsetzen: „Ätsch, jetzt kriegst du mich nicht!“ Auch kann es helfen, sich als Familie neue Rituale zu schaffen, etwa für die innige Verabschiedung und Begrüßung im sicheren Zuhause als eine Art Kompensation für die soziale Distanzierung und Vorsicht außerhalb. Zu Hause können Bindungsbedürfnisse der Kinder zur Geltung kommen und kann ausgiebig gekuschelt und „der Akku aufgeladen“ werden.

Die gute Seite der Pandemie: Mehr Familienzeit

Bietet die Pandemie auch Chancen?

Auf jeden Fall. Familienzeit ist heutzutage ein knappes Gut. Da gilt es, die unverplante Zeit als Familie zu Hause oder in der Natur gemeinsam neu zu nutzen. Zu erkunden, was Spaß macht und verbindet. Bewegung an der frischen Luft tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Die Natur steht uns allen weiterhin zur Verfügung und kann ein positives Gegengewicht zu den Einschränkungen bilden. Und wenn es draußen allzu ungemütlich ist, werden Sie gemeinsam kreativ. Familienzeit bietet die Chance, die Kinder in ihrer Entwicklung intensiver zu begleiten und neue Hobbys zu entdecken. Jeder sollte sich fragen: Was kann ich Corona entgegen setzen, so dass wir später sagen: Das war zwar nervig, aber eigentlich eine gute Zeit für uns.

Häufige Risiken werden unter- und seltene überschätzt

Hat sich die Wahrnehmung von Risiken durch Corona verändert?

Definitiv ja! Unsere Vorstellung die Natur zu beherrschen, hat sich als Illusion herausgestellt, das lehrt uns auch die rasche Klimaveränderung. Und: Risikowahrnehmung ist generell ein spannendes Thema. Wir neigen dazu, Risiken mit denen wir häufig konfrontiert sind, auszublenden und zu unterschätzen. Ein Beispiel dafür ist das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken. Risiken, die wir nicht so gut kennen, wie Fliegen oder Wildtiere, überschätzen wir dagegen. Die Pandemie hat uns als komplett unbekanntes Risiko erst einmal stark geängstigt. Für einige gilt das noch immer, andere reagieren mit übermäßiger Abwehr und lügen sich in die Tasche nach dem Motto: Mir kann das gar nichts anhaben. So entwickeln viele Impfgegner wissenschaftlich haltlose Ideologien und haben mehr Angst vor der Impfung als vor einem tödlichen Covid-Verlauf. Solche Reaktionsmuster lassen sich in der Pandemie eindrucksvoll beobachten.

Deutlich mehr Angststörungen und Depressionen

Haben psychische Erkrankungen bei Kindern in der Pandemie zugenommen?

Leider sogar deutlich. Durch die Pandemie sind die Wartelisten von Kindertherapeuten deutlich angewachsen. Depressionen und Angststörungen haben stark zugenommen, ebenso Schulabsentismus nach dem Lockdown. Überrascht hat uns, dass auch bei Magersucht die Fallzahlen deutlich steigen. Zu den Ursachen fehlen noch Untersuchungen. Offenbar wirkt die Pandemie aber wie ein Brennglas. Die Pubertät ist stets eine vulnerable Entwicklungsphase auf der Suche, mit „ups“ und „downs“, mit vielen Veränderungen körperlich, seelisch und im sozialen Gefüge. Wenn dann der tägliche Austausch mit Gleichaltrigen als Abgleich mit dem inneren Kopfkino fehlt, bleiben Jugendliche einsam und allein mit ihren Sehnsüchten und Befürchtungen. Bei Ihrer Suche nach Identität fehlt ihnen in der Pandemie die Möglichkeit, sich persönlich auszutauschen und zu erproben. Dadurch kann der Konformitätsdruck sozialer Medien übermächtig werden, sich den Erwartungen anderer unterzuordnen.

Gestohlene Zeit lässt sich nicht nachholen

Glauben Sie, dass die Pandemie bei Kindern und Jugendlichen dauerhafte Spuren hinterlassen wird?

Das lässt sich momentan noch nicht seriös beantworten, wissen wir doch nicht einmal, wie viele Wellen uns noch bevorstehen. Die gestohlene Zeit, Freiheit und Selbsterprobung lässt sich aber nicht einfach nachholen. Naheliegend ist, dass die Pandemie am ehesten bei Teenagern und Familien Spuren hinterlassen wird, die schon vor der Pandemie belasteter waren. Das Leben ist ja kein Werbefilm und wir suchen uns nicht aus, welche Ressourcen und Belastungen unsere Biografie mit sich bringt. Wenn wir das Glück haben, im Nest gesunder, starker, verlässlicher und zugewandter Eltern zu landen, bringen Pubertät und Adoleszenz meist die größten Herausforderungen mit sich. Schwierige Situationen können aber auch Erstaunliches in Gang setzen.

Wer Gefühle zeigen kann, kommt über Krisen schneller hinweg

Müssen sich Eltern Sorgen machen, wenn ihre Kinder wegen der Pandemie weinen?

Eltern möchten ihre Kinder nicht traurig sehen und ihnen beistehen, was gut ist. Vielen Müttern und Väter macht es Angst, wenn ihre Kinder weinen. Aber diese Angst ist meist unbegründet. Gefühle zeigen zu können und Trost zu finden hilft, über sie hinweg zu kommen. Ein Kind weint viel schneller als wir Erwachsene, es kann aber oft schon wieder lachen, während wir uns noch zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen.

Von Grit Petersen/LN/RND