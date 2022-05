Experte gibt Gartentipps für den Mai: Wie man ein Blumenbeet anlegt und warum die Eisheiligen wichtig sind

Kiel

Es bleibt bunt: Während Frühblüher wie Narzissen oder Hornveilchen noch in voller Blüte stehen, beginnen in vielen Gärten Schleswig-Holsteins die Vorbereitungen auf den Sommer. So auch im Botanischen Garten Kiel, wo Gärtner Ole Lenschau bereits die Saat für die ersten Sommerblumen gelegt hat. Er ist Experte mit Leidenschaft, arbeitet hier seit rund 30 Jahren.

„Im Mai wird allmählich der Sommer eingeläutet“, sagt Lenschau, während er durch den Botanischen Garten spaziert. Er hat Gartentipps parat, mit denen auch Anfänger ein wunderschönes Sommerblumenmeer in ihrem Garten schaffen können. Außerdem klärt er auf, warum die traditionelle Bauernregel mit den Eisheiligen für Gärtner so wichtig ist.

Gartentipps im Mai: Was beim Blumenbeet anlegen wichtig ist

Viel ist auf dem braunen Beet im Botanischen Garten auf den ersten Blick noch nicht zu erkennen. Bald sollen Sommerblumen es in Farbe tauchen. Damit das auch gelingt, ist eine gute Vorbereitung wichtig, erklärt Lenschau.

Ab Mitte April, Anfang Mai könne man das Beet auflockern, Wildkraut entfernen und die Saat ausstreuen. „Im Handel gibt es viele gute Saat-Mischungen: Sommerblumen mit verschiedenen Farben oder welche, die Schmetterlinge oder Bienen besonders gerne mögen“, sagt Lenschau.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Gartentipp: Die Saat an einem relativ windstillen Tag ausstreuen, anschließend einharken und mit einer Gartenwalze oder der Schaufelrückseite leicht andrücken, damit die Saat Halt bekommt. Hilfreich sei auch die Düngung des Bodens: „Dabei sollte man organisch düngen, mineralische Dünger sind nicht gut für den Boden.“

Danach machen die Sommerblumen fast keinen Aufwand mehr: Man muss sie nur noch regelmäßig wässern, mindestens zweimal die Woche. „Wenn es wie so oft im Norden ist – windig und sonnig – sollte man den Blumen auch jeden Tag etwas Wasser spenden.“

Eisheiligen im Mai: Frostgefahr für Begonien und Tomaten

Während die Zeit für das Ausbringen der Saat schon gekommen ist, warnt Lenschau davor, frostempfindliche Sommerblumen wie Begonien oder Geranien schon Anfang Mai zu pflanzen. Auch Gemüse wie Tomaten oder Paprika sollte man noch nicht draußen anpflanzen.

Der Grund ist eine alte Bauernregel: die sogenannten „Eisheiligen“. Darunter wird die letzte mögliche Kälteperiode mit Nachtfrostgefahr verstanden. Im Norden sind das die Tage vom 11. bis zum 15. Mai.

„In den letzten Jahren sind die Eisheiligen zuverlässig nach Schleswig-Holstein gekommen“, berichtet Lenschau. Wer seine frisch gekaufte Begonie zu früh in den Garten bringt, riskiert also, sie nach den Eisheiligen nochmal neu kaufen zu müssen.

„Ich rate jedem zu warten, ein Gärtner muss auch geduldig sein“, sagt Lenschau. Im Botanischen Garten in Kiel werden daher erst ab dem 16. Mai die im Gewächshaus vorgezogenen Sommerblumen nach draußen gebracht – vorbehaltlich des Wetterberichts.

Gartentipps im Mai: Gartengestaltung ohne Rasen im Trend

Lenschau läuft an einem großen Beet mit Frühlingsblumen und anderen Pflanzen vorbei. Boden ist dort nicht zu erkennen, etwas, was Lenschau schön findet. „Wir Deutschen hängen noch zu sehr am Ordentlichen, am Rasen“, sagt er. „Dabei ist der Wildcharakter modern.“

Heißt: Alles ist von Pflanzen bedeckt, auch Laub und Steine dazwischen werden nicht entfernt. „Das ist ja gerade das, was gut für den Boden ist“, erklärt Lenschau. Altes Laub bildet eine Mulchschicht, der Boden trocknet nicht so schnell aus und das unliebsame Wildkraut wächst langsamer.

Ulrike Gebien aus Kiel macht bei den „Offenen Gärten“ mit. Ihr Garten kommt ohne Rasen aus. Quelle: Frank Peter

Wer Ideen für so einen Garten sammeln will, kann in Schleswig-Holstein zu den „Offenen Gärten“ gehen. Bei der Aktion öffnen Menschen ihre Gärten für Besucherinnen und Besucher. Knapp 200 Gärten machen dieses Jahr in Schleswig-Holstein mit – so wie Ulrike Gebien aus Kiel.

Offene Gärten in SH: Beispiel für ein Garten ohne Rasen

Ihr 100 Quadratmeter große Garten ist ein Blumenparadies, durchzogen von einem Steinweg. Ein Garten ohne Rasen, immer noch eine Seltenheit. „Ich denke, man kann ruhig mal Mut fassen und Neues ausprobieren“, sagt Gebien. Das Ergebnis – es kann sich sehen lassen.

200 offene Gärten in Schleswig-Holstein Kleine, verstecke Blumenparadiese und mehrere Tausend Quadratmeter große Traumgärten: Seit mehr als 20 Jahren öffnen im Norden am dritten Juniwochenende Gartenbesitzer ihre Pforten für interessierte Besucher und Besucherinnen. Knapp 200 Gärten sind dieses Jahr dabei. Fast alle haben am Aktionswochenende am 18. und 19. Juni geöffnet, aber auch an den Maiwochenenden können viele Gärten besichtigt werden. Weitere Informationen und alle teilnehmenden Gärten gibt es online unter www.offenergarten.de.

Dafür hat Gebien viel ausprobiert, sich eingelesen. „Wichtig ist vor allem, dass man seinen Garten kennt.“ Darauf verweist auch Experte Lenschau. Sonne oder Schatten, lehmiger oder sandiger Boden? Wenn man nicht auf die Bedingungen achte, könne das Gartenexperiment schnell schiefgehen.

Gartentipps im Mai: Blumen gießen, Stauden zurückschneiden

Und was ist insbesondere im Mai neben den Eisheiligen noch zu beachten? Lenschau zählt auf: Regelmäßiges Wässern, einige Stauden zurückschneiden und bei verblühten Frühlingsblühern die Blüten rausschneiden. So können sie keine Saat ansetzen und man verhindert ausufernden Wildwuchs.

„Auch Jäten ist im Mai ein Thema“, sagt Lenschau. So müsse man beispielsweise auf Springkraut achten, das heimische Gewächse gnadenlos verdrängt. „Wenn das erstmal springt, hat man viel zu tun.“ Eines sollte laut Lenschau bei der Gartenarbeit aber nicht vergessen werden: „Einfach mal hinsetzen und die schönen Bilder genießen.“