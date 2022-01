Rendsburg

Mitten in der wohl schwersten Corona-Welle macht sich plötzlich Optimismus breit: Mit der Omikron-Variante könnte die Pandemie bald ein Ende haben. Experten sprechen davon, dass die Corona-Maßnahmen in zwei Monaten deutlich gelockert werden könnten.

Den Anfang machte die dänische Epidemiologin Tyra Grove Krause des staatlichen Forschungslabors SSI. Sie sagte Anfang der Woche: „Ich denke, es wird die Pandemie noch in den nächsten zwei Monaten geben. Dann hoffe ich, dass die Infektionen sinken werden und wir unser normales Leben zurückbekommen.“

Massive Infektionen durch Omikron erwartet

Die Expertin stützt sich auf eine Studie, wonach bei der Omikron-Variante nur etwa halb so viele Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssten wie bei der Delta-Variante. Omikron werde „im kommenden Monat für eine massive Ausbreitung der Infektionen sorgen“. Alles deute darauf hin, dass man eine starke Immunität aufbaue, sodass in zwei Monaten viele Menschen geschützt seien.

Lesen Sie auch Hohe Inzidenz: Banger Blick auf die Klinikbetten in Schleswig-Holstein

Das Szenario ist auch für Schleswig-Holstein und Deutschland realistisch, so Prof. Stephan Ott, Virologe und Leiter des Fachbereichs Gesundheit beim Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass wir mit der Omikron-Welle jetzt einen hohen Infektionsstand erreichen und damit auch eine gute Genesenen-Immunität in der Bevölkerung haben werden“, sagte Ott am Mittwoch.

Vorsichtiger Optimismus in Schleswig-Holstein

„Ich rechne mit vorsichtigem Optimismus damit, dass die Pandemie in den nächsten zwei Monaten langsam wieder abebben wird.“ Das bedeute nicht, dass Omikron dann verschwinde. „Es wird sicherlich weiterhin im Hintergrund nachweisbar sein. Deshalb müssen mindestens die vulnerablen Gruppen weiter geimpft werden, wahrscheinlich aber alle.“

Der Grund für die positiven Aussichten sind auch Ott zufolge Studien, die zeigen, dass die Krankenhäuser durch die Omikron-Variante nur etwa halb so stark belastet werden wie bei Delta. Die Krankheitsverläufe seien relativ milde. Zudem seien eher die oberen Luftwege betroffen, weniger die Lunge.

Lesen Sie auch Zu viele Patienten: Krankenhaus Neumünster ist voll bis unters Dach

In der Folge seien weniger Beatmungen nötig. Der Virologe geht davon aus, dass sich große Teile der Bevölkerung infizieren, „viele Fälle werden wegen der geringen Symptome nicht auffallen“. Das trage zum Schutz durch Genesung bei.

Corona-Regeln können Ende Februar möglicherweise gelockert werden

Die Verbreitung lasse sich kaum aufhalten. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen müssten jedoch weiter geschützt werden, da bei ihnen die Krankheitsverläufe weiterhin zu schweren Symptomen oder bis zum Tod führen könnten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es wird jetzt noch einmal einen Anstieg geben, dann werden die Inzidenzen abfallen und wir können vielleicht Mitte bis Ende Februar die Maßnahmen wieder deutlich reduzieren“, sagte Ott. Das sei eine „sehr vorläufige und spekulative Einschätzung“. Er wies darauf hin, dass Ungeimpfte auch bei einer Infektion mit der Omikron-Variante „ein vergleichsweise hohes Risiko eingehen, schwerer zu erkranken“.