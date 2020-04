Kiel

Am 17. März sprach das Auswärtige Amt zum ersten Mal in seiner Geschichte eine globale Reisewarnung aus und riet von allen touristischen Reisen ins Ausland ab – wegen des Coronavirus. Dann verhängten Bund und Länder ein innerdeutsches Reiseverbot.

Seitdem gibt es jede Menge Ärger um die Rückabwicklung, jede Menge Probleme um Stornierung und Rückerstattung eines oft schon Monate vorher bezahlten Reisepreises. Zunächst war die Maßnahme bis Ende April befristet und wurde dann bis zum 3. Mai verlängert. Am Mittwoch folgte die Verlängerung der weltweiten Reisewarnung für Touristen bis zum 14. Juni.

Anzeige

Gutschein anstelle einer Rückerstattung?

Allein Tausende von Urlaubern suchten Rat bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Viele setzten sich direkt mit ihren Reiseveranstaltern oder Reisebüros in Verbindung, nahmen Kontakt mit Buchungsplattformen und Vermietern von Unterkünften im In- und Ausland auf, hingen in der Warteschleife der Kunden-Telefone von Fluggesellschaften, bekamen keine Antwort auf ihre E-Mails, und ihr Geld bekamen sie auch nicht zurück.

Weitere KN+ Artikel

Erschwert wird die Lage dadurch, dass die Bundesregierung Gutscheine anstelle einer Rückerstattung favorisiert. Eine solche Regelung ist aber bisher nicht in Kraft. Trotzdem setzen sich nach Angaben der Verbraucherzentrale einige Reisebüros, Vermittler und Veranstalter mit Hinweis auf eine angeblich bevorstehende oder angeblich schon gültige Gutscheinregelung über geltendes Recht hinweg.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Was passiert mit meinem Urlaub in der Coronakrise ?

Und schon ist der nächste Ausfall in Sicht: der Sommerurlaub. Fragen wie "Habe ich Anspruch auf Erstattung meiner für Juli gebuchten Reise?", "Was passiert mit meinem Urlaub im September in Mecklenburg-Vorpommern?" oder "Was kann ich jetzt tun?" würden nun täglich gestellt, berichtet Jörg Weißgräber, Geschäftsleitung der Reisebüro Fahrenkrog Touristik & Business Travel GmbH & Co KG in Kiel.

KN-Telefonaktion: Das sind unsere Reise-Experten

Weißgräber ist einer der drei Experten am KN-Servicetelefon, die am Mittwoch, 29. April, zwischen 14 und 16 Uhr Fragen unserer Leser beantworten. Die Fachfrau für Stornierungen, Rückerstattungen und rechtliche Rahmenbedingungen ist Julia Buchweitz, Volljuristin und Rechtsreferentin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Dritter am Telefon ist Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer Dehoga Schleswig-Holstein – des Arbeitgeberverbandes der Hotels und Gaststätten. Scholtis kennt die wirtschaftliche Lage der Hotels und Pensionen im Lande. Fragen wie "Wohin geht es nun mit dem Tourismus in Schleswig-Holstein?" oder "Wann kann ich endlich wieder essen gehen?" werden ihm jetzt häufig gestellt.

Haben auch Sie Fragen zu Reisen und Corona? Dann rufen Sie uns an.

So erreichen Sie die Reisefachleute Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer Dehoga im Land, erreichen Sie unter 0431/903-2950 Julia Buchweitz, Volljuristin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, erreichen Sie unter 0431/903-2951 Jörg Weißgräber, Geschäftsleitung, Reisebüro Fahrenkrog, erreichen Sie unter 0431/903-2952

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.