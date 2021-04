Von KN-online (Kieler Nachrichten)

In Horst explodierte am Mittwochabend (24.03.2021) aus ungeklärter Ursache ein Haus, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ging dabei in Flammen auf und wurde vollständig zerstört. Zwei Leichen wurden in dem Haus gefunden. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa