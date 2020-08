Ein lauter Knall, dann brannte der Frisörsalon in der Süderstraße von Heide. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen von einer Brandstiftung aus und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Explosion in Friseursalon in Heide

Kripo ermittelt Explosion in Friseursalon in Heide

Von KN-online (Kieler Nachrichten)