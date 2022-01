Kiel

Extremistische Haltungen im Moment nicht feststellbar? Die Einschätzung des Kieler Polizeichefs Mathias Engelmann zur aktuellen Lage auf Anti-Corona-Demonstrationen in Schleswig-Holstein ist im Kieler Landeshaus auf Widerspruch gestoßen. Lasse Petersdotter, Grünen-Fraktionsvize im Landtag, kritisiert, dass Engelmann offenkundig schlecht recherchiert habe.

„Wir haben auch auf den Corona-Demonstrationen in Kiel ein massives Problem mit rechten und rechtsextremen Positionen“, sagte Petersdotter den Kieler Nachrichten. „Ein Polizeidirektor sollte sich vom bürgerlichen Erscheinungsbild nicht täuschen lassen und hinter die Fassade blicken.“ Eine extremistische Haltung sehe man den Menschen nicht unbedingt direkt an. „Aber ein Blick in die öffentlich zugänglichen Telegram-Gruppen hätten zur fachlichen Einschätzung geholfen. Auch die Telegram-Channel in Kiel sind voll mit Relativierungen des Holocaust und Verschwörungsideologien. So viel Recherche erwarte ich von einem Polizeidirektor vor einem so absoluten Urteil in der wichtigsten Kieler Zeitung.“

Engelmann hatte in der vergangenen Woche im Interview mit unserer Zeitung von den Beobachtungen der Kolleginnen und Kollegen berichtet. Die Versammlungen seien derzeit friedlich. „Die eingesetzten Kräfte melden uns regelmäßig in ihren Abschlussmeldungen, dass das Spektrum der Versammlungsteilnehmer ganz überwiegend im bürgerlichen Bereich zu suchen ist. Es geht durch alle Schichten der Gesellschaft, aber extremistische Haltungen haben wir dort im Moment nicht feststellen können.“

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hatte sich zuvor besorgt geäußert und davor gewarnt, dass die Demonstrationen von radikalen Kräften unterwandert werden könnten. Dieser Prozess ist nach Ansicht des Grünen-Abgeordneten Petersdotter längst im Gang. Inzwischen gebe es eine Telegram-Gruppe namens „Freie Schleswig-Holsteiner“ mit etwa 10 400 Abonnentinnen und Abonnenten. Laut einer gruppeninternen anonymen Umfrage mit knapp 4000 abgegebenen Stimmen zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 würden 55 Prozent der Anhänger rechts wählen. Petersdotter: „Ich frage mich ernsthaft, wie Herr Engelmann als leitender Kriminaldirektor keine extremistischen Haltungen bei den Corona-Protesten in Kiel feststellen konnte.“