Der Countdown läuft: In wenigen Tagen wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag. Die Zahl der Stimmberechtigten ist minimal gesunken. Gestiegen ist der Frauenanteil auf den Kandidatenlisten. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Das sollten Sie zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wissen

Die wichtigsten Fakten - Das sollten Sie zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wissen

Von Christian Hiersemenzel