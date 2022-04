FDP-Fraktionschef Vogt: Keine Jamaika-Koalition bei schwarz-grüner Mehrheit

Kiel

Diese Frage werde sich in einem solchen Fall nicht stellen, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag in Kiel. „Warum sollten CDU und Grüne auf Ministerien verzichten, wenn man eine eigene Mehrheit hat? Ich glaube, es wäre auch nicht in unserem Sinne.“

Die FDP würde Jamaika gern fortsetzen, bekräftigte Vogt. Er glaube aber, dass es auf eine schwarz-grüne oder eine schwarz-gelbe Landesregierung hinausläuft. „Da müssen sich die Leute halt entscheiden, wen sie unterstützen.“

CDU in Umfrage weit vorn

Die jüngste Umfrage von Infratest dimap sah die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit 38 Prozent weit vorn vor der SPD mit 20 und den Grünen mit 16 Prozent. Es folgen die FDP mit 9, die AfD mit 6 und der als Partei der dänischen Minderheit von der Fünf-Prozent-Klausel befreite SSW mit vier Prozent.

Lesen Sie auch: Von Kostenlos-Kita bis Hauskauf-Rabatt: Die teuren Wahlversprechen der Parteien in Schleswig-Holstein

Auch Günther hat sich für eine Neuauflage von Jamaika ausgesprochen. Am vergangenen Freitag verneinte er die Frage, ob er lieber mit einer Zweierkoalition weiterregieren würde. Die Grünen haben sich nicht festgelegt.

Von RND/dpa