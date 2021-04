Kiel

Herr Vogt, Bund und Länder haben die Entscheidung vertagt, welche Freiheiten Geimpfte zurückerhalten sollen. Schleswig-Holstein will schneller agieren. Warum?

Christopher Vogt: Ich habe mit dem Ausdruck Probleme, dass Grundrechte zurückgegeben werden. Die hat man in unserem Staat automatisch. Wir können Grundrechte nicht dauerhaft einschränken, wenn es dafür keine Begründung gibt. Verfassungsrechtler weisen uns darauf hin, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Die Diskussion ist also überfällig. Man sollte nicht warten, bis das Verfassungsgericht das klarstellt, sondern politisch deutlich machen, dass man Einschränkungen auf den Prüfstand stellt. Wir gehen da in Schleswig-Holstein jetzt weitere Schritte. Außerdem muss es darum gehen, den noch nicht Geimpften ebenfalls die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner spricht von geöffneten Museen und Kultureinrichtungen für Geimpfte. Sie auch?

Ich wünsche mir, dass möglichst alle schon bald wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können. Ich hielte es aber für problematisch, wenn nur Geimpfte ins Theater, Hotel oder Restaurant gehen dürften, negativ Getestete dagegen nicht. Ich will keine Zweiklassen-Gesellschaft. Genau deshalb sind unsere Modellprojekte in Schleswig-Holstein so wichtig. Angesichts unserer besseren Inzidenzwerte haben wir Verantwortung für die gesamte Republik, sollten aber auch nach Dänemark schauen, wo man Öffnungen ebenfalls hinbekommt.

Über welche Grundrechte für Geimpfte sprechen wir?

Da geht es zunächst um Test- und Quarantänepflichten. Tests bei Geimpften sollte man nur vornehmen, wenn Symptome vorliegen, und die Kapazitäten besser für diejenigen verwenden, die noch nicht geimpft sind. In Alten- und Pflegeheimen gilt das bei uns bereits bei Gruppenangeboten: Wenn dort mehr als 90 Prozent geimpft sind, können die Menschen an einem Tisch Kaffee trinken.

Eine Aufhebung der Kontaktbeschränkungen wäre also analog auch für jüngere Geimpfte anzuwenden?

Darüber muss man diskutieren. Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Bundesgesundheitsministerkonferenz vom 19. April, der genau das anregt.

Wie steht es mit Urlaubsreisen, einkaufen, essen gehen?

Der Einzelhandel ist ohnehin nicht der große Pandemietreiber. Wo es Testpflichten gibt, sollte man statt eines Tests auch einen Impfnachweis vorlegen dürfen. Bei Reisen ist es ähnlich. Auch in der Gastronomie wird das ein Thema werden.

Ihr CDU-Landtagskollege Tobias Koch hat Solidarität der Geimpften mit Menschen eingefordert, die in der Impfreihenfolge noch zurückstehen müssen. Geimpfte und Genesene müssten mit negativ Getesteten gleichgestellt werden – aber weitergehende Rechte hielte er für problematisch. Teilen Sie diese Auffassung?

Wenn damit gemeint ist, dass alle aus Solidarität gar nichts dürfen, dann ist das nicht meine Meinung. Man sollte den Menschen möglichst wenige Einschränkungen auferlegen, wenn man darauf verzichten kann.

Was halten Sie vom Argument der Solidarität?

Sehr viel. Die junge Generation verhält sich seit über einem Jahr sehr solidarisch mit der älteren Generation. Sie darf nicht ein zweites Mal unter der völlig verkorksten Impfstoffbeschaffung in Deutschland und der EU leiden. Es muss darum gehen, wie man durch einen tagesaktuellen Test auch jungen Leuten ermöglicht, zum Beispiel ins Theater zu gehen. Wir müssen weiterhin solidarisch bleiben. Für uns politisch Verantwortliche gibt es im Moment nichts Wichtigeres, als die Gesellschaft zusammenzuhalten.