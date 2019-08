Kiel

Herr Vogt, Ralf Stegner bekommt bei seiner Bewerbung um den SPD-Bundesvorsitz kräftig Gegenwind.

Christopher Vogt: Ich glaube, dass Ralf Stegner allein nicht mehrheitsfähig wäre. Ich bezweifle es auch bei Olaf Scholz. Aber er wäre aus meiner Sicht bisher der am ernstesten zu nehmende Kandidat.

Verhebt sich Stegner?

Es sagt eine Menge über die Nord-SPD aus, dass sie niemanden hat, der zur nächsten Landtagswahl Spitzenkandidat werden will, aber gleich drei Kandidaten zum Bundesvorsitz. Das ist ein Stück aus dem Tollhaus. Und ich verstehe nicht, dass die SPD glaubt, dass Deutschland eine zweite Linkspartei oder eine zweite grüne Partei braucht. Man bräuchte eine soziale Partei der Mitte, die die SPD einmal war. Die Genossen vernachlässigen mit ihrer Politik weite Teile der Bevölkerung. Wenn sich daran nichts ändert, sind sie dem Niedergang geweiht.

Ministerpräsident Daniel Günther empfiehlt seinen CDU-Parteikollegen im Osten, mit den Linken zumindest zu sprechen. Ist das ein Fehler?

Ich wundere mich insbesondere über Günthers Nähe zum thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken. Für uns ist klar, dass wir mit Linkspartei und AfD auch im Osten nicht zusammenarbeiten.

Wären an diesem Sonntag Landtagswahlen, könnte Günther mit den Grünen allein regieren. Warum profitieren Sie nicht von Jamaika?

Uns hat die Bundespolitik in den vergangenen zwei Jahre nicht sonderlich geholfen. Warum Jamaika auf Bundesebene nicht geklappt hat, aber in Kiel gut funktioniert, kann man kaum in zwei Sätzen erklären. Meine Bundespartei muss deutlicher machen, was wir ändern wollen und dass wir in die nächste Bundesregierung wollen.

Mit der CDU und den Grünen?

Die Parteienlandschaft ist bunter geworden, sodass wir uns mehr Bündnissen öffnen müssen. Hauptsache, es geht etwas voran.

Schleswig-Holsteins Investitionen im Straßenbau gehen aufs Konto der FDP. Inzwischen legen die Deutschen aber mehr Wert auf Klimaschutz.

Wir werden trotzdem weiterhin Straßen brauchen. Wie soll der ländliche Raum sonst angeschlossen sein? Wir machen auf die Bahn über unseren Verkehrsminister Bernd Buchholz extrem viel Druck. Erste Erfolge sind sichtbar, nur dauert alles viel zu lange. Es ist aber Unsinn, den Leuten im ländlichen Raum zu erzählen, nicht mehr Auto fahren zu dürfen.

Klimaschutz spielt für Sie kaum eine Rolle?

Doch, sogar eine große. Aber wir gehen einen anderen Weg als die Grünen, die sehr stark über Verteuerung und Verbote gehen wollen. Eine wirkliche Änderung wird nur darüber funktionieren, dass wir in Deutschland Technologien liefern, mit denen auch andere Nationen sauberer arbeiten können.

Damit kegeln Sie sich selbst aus der Diskussion heraus.

Wir setzen einen Kontrapunkt. Ich nehme wahr, dass sich die Stimmung dreht und viele Menschen genervt reagieren. Weniger Marktwirtschaft, weniger Demokratie, weniger freie Entscheidungen? Wenn sich die Wirtschaft abschwächt, werden sich die Menschen schon bald fragen, wo eigentlich unser Wohlstand herkommt.

Sie setzen sich für eine Investitionsquote in der Landesverfassung ein.

Wir wollen die Schuldenbremse durch ein Investitionsgebot ergänzen: Zehn Prozent der Ausgaben muss das Land für Investitionen bereitstellen. In den letzten zwei Jahren haben wir jeweils über eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Wir wären gut beraten, die Quote auch für die Jahre festzuschreiben, in denen es finanziell nicht so gut läuft.

Die Grünen haben die grüne Null ins Spiel gebracht: Klimaschutz sei teuer.

Und ich plädiere für die gelbe Null. Hohe Verschuldung, aber marode Schulen finde ich skandalös. Die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Wenn sich linke Politiker ungefragt bei meinen Kindern oder Enkeln bedienen, halte ich das für ein Problem. Es wird immer neue Begründungen geben, warum man angeblich neue Schulden machen muss. Aktuell ist es der Klimaschutz. Wir müssen solide wirtschaften, und dazu gehört, dass man nicht bei den Investitionen spart.