Auch als kleinster Partner in einer neuen Bundesregierung will die FDP ernstgenommen werden – das haben zumindest Schleswig-Holsteins Liberale am Abend der Bundestagswahl 2021 angemahnt. Mit Blick auf die kommenden Sondierungsgespräche sagte Landesvorsitzender Heiner Garg auf der Wahlparty, dass „sich alle auf Augenhöhe begegnen müssen“.

Nicht nur Heiner Garg machte am Sonntagabend deutlich, dass die Regierungsbildung kein Selbstgänger sei – ob nun unter Führung der SPD oder der CDU. „Unbestritten braucht es dafür sowohl die FDP als auch die Grünen“, so der Landesvorsitzende. Es hänge nun von den großen Parteien ab. Die Liberalen haben bei der Bundestagswahl mit knapp zwölf Prozent den geringsten Anteil der Wählerstimmen unter den möglichen Regierungsparteien geholt.

„FDP keine Mehrheitsbeschafferin“ bei Bundestagswahl 2021

Garg würde ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP favorisieren, wie in Kiel. „Jamaika funktioniert in Schleswig-Holstein.“ Nach der Bundestagswahl 2017 waren Verhandlungen darum jedoch gescheitert, nachdem die FDP die Gespräche verlassen hatte. Dazu könnte es nun erneut kommen, „wenn wir uns im Kompromiss nicht wiederfinden“.

So sieht es auch Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und künftiger Kandidat zur Landtagswahl. „Wir haben eine Schlüsselposition, wurden aber nicht als Mehrheitsbeschafferin gewählt“, so Rohlfs. „Die Lehre aus 2013, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, und aus 2017 gilt auch heute: Das eigene Profil muss sichtbar sein. Uns unter Wert zu verkaufen, kommt nicht infrage. Wir brauchen keine Regierungsbeteiligung um jeden Preis.“

Sollte es im Bund um eine CDU-geführte Regierung gehen, werde es nicht an der FDP liegen. „Zu einer Jamaika-Koalition haben die Grünen den längeren Weg“, sagte Rohlfs. Das meint auch der FDP-Landtagsabgeordnete und Kieler Kreisvorsitzende Dennys Bornhöft. „Jamaika würde nicht an der FDP scheitern, da hapert es eher an den Grünen.“

Wolfgang Kubicki zur Bundestagswahl 2021: „Grüne und FDP sind wildentschlossen“

Allerdings liegt die SPD knapp vor der CDU, sodass den Sozialdemokraten zunächst die Regierungsbildung zusteht. In dem Fall müssten größere inhaltliche Differenzen zur FDP überwunden werden als zu den Grünen. Bornhöft räumte ein, dass ein erneutes Scheitern von Verhandlungen „extrem schwer zu kommunizieren“ wäre.

Daran glaubt der stellvertretende Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki nicht. FDP und Grüne werden ihm zufolge frühzeitig nach der Wahl Verabredungen treffen, um vorbereitet in Sondierungen und Koalitionsverhandlungen zu gehen. „Es ist kein Geheimnis, dass Robert Habeck und ich uns gut verstehen.“ Das gelte auch für Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. „Grüne und FDP sind diesmal wildentschlossen, in der nächsten Bundesregierung vertreten zu sein“, so Kubicki.

In jedem Fall dürfe es nicht so lange dauern wie 2017, so Heiner Garg. „Ich empfehle allen Parteien, eine Hängepartie zu vermeiden. Deutschland muss in dieser Phase stabil regiert werden“, sagte er. Dazu müssten Gespräche im kleineren Kreis geführt werden. „Allein das Sondierungsformat in endlos großen Runden war 2017 schon darauf angelegt, dass es nichts werden konnte“, so Garg.