Neumünster

Kein Zweifel: Neun Prozent, wie sie Infratest Dimap der Partei ein paar Tage zuvor prognostiziert hatte, wären Schleswig-Holsteins Freidemokraten zur Landtagswahl am 8. Mai viel zu wenig. Ziel sind 15 Prozent, das gilt nach fünf Jahren Regierungsbeteiligung und zwei Jahren Krisenbewältigung im Gesundheits- und Wirtschaftsministerium als ausgemacht. Am Sonntag gab sich der Landesverband in den Holstenhallen Neumünster dafür ein selbstbewusstes Programm.

Sein Name: „Was das Land jetzt braucht“. An erster Stelle wird hier natürlich der Frieden in Europa genannt. Der Parteitag bekundet per Resolution seine Solidarität mit der Ukraine. Spitzenkandidat Bernd Buchholz verweist in seiner Rede an die 200 Delegierten aber auch auf explosionsartig gestiegene Energiepreise, die aus der russischen Invasion resultieren. „Ich glaube nicht, dass eine Mineralölsteuer, eine CO₂-Steuer und Stromsteuer in einer solchen Zeit nötig sind“, sagt er und appelliert, sie kurzzeitig auszusetzen. „Aber diese Preisexplosion bei uns ist nichts, was es ausmacht, wenn Getreideexporte nach Afrika nicht mehr stattfinden können. Dort droht eine Hungersnot.“ Wichtig seien zugleich Abschreckung und Verteidigung. „Dafür brauchen wir eine funktionierende Rüstungsindustrie in Deutschland.“

Schleswig-Holsteins FDP fordert Gründung einer Beruflichen Hochschule

Dann geht Buchholz auf das Programm ein. Zweifellos: Schleswig-Holstein sei wunderschön. Es müsse aber auch darum gehen, aus ihm einen innovativen, dynamischen und modernen Standort zu machen. Es ist die Kernbotschaft des Spitzenkandidaten an diesem Morgen. „Dafür braucht es dann aber viel: die klügsten Köpfe zum Beispiel. Der wichtigste Teil unseres Programms ist deshalb Bildung.“ Die FDP fordert unter anderem die Gründung einer Beruflichen Hochschule, die „in anspruchsvollen Berufen neben einem dualen Berufsabschluss zusätzlich ein wissenschaftliches Studium bis zum Bachelor anbietet“.

Ja, Schleswig-Holstein brauche auch mehr regenerative Energie, sagt Buchholz. „Nur, ist es dann richtig, in diesem Land, wo wir inzwischen zwei Prozent der Landesflächen freigegeben haben, darüber nachzudenken, die Windkraft näher an die Wohnbebauung heranzurücken? Wir sind dagegen, dass wir Menschen gleichbehandeln mit irgendwelchen Vögeln auf See.“ Offshore sei das Mittel der Wahl.

Landesparteichef Heiner Garg wies zu Beginn des Parteitags auf den Krieg in der Ukraine hin – und darauf, dass sich mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht befinden würden. „Es muss alles unternommen werden, dass sich der Kriegsverbrecher Putin für seine Gräueltaten vor einem Tribunal verantworten muss.“ Quelle: Axel Heimken/dpa

Schleswig-Holsteins Liberale setzen in ihrem 104-seitigen Programm auf „Vorankommen durch Leistung“, auf Gewerbegebiete und Straßenbau – wer das anders sehe, gehöre nicht in die Regierung, sagt Buchholz mit Blick auf die Grünen. Das Land müsse weiterhin entschlossen in den Erhalt und Ausbau seiner Infrastruktur investieren: mindestens zehn Prozent, mittelfristig aber 12,5 Prozent.

Zugleich bekennt sich die Partei klar zur Beibehaltung der Schuldenbremse, einer baldigen Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten und einer sukzessiven Rückführung der aufgenommenen Notkredite. Straßenausbaubeiträge seien abzuschaffen, die Grundsteuer dürfe nicht zur verkappten Vermögenssteuer werden und gehöre vereinfacht – und für den ersten Hund pro Haushalt sei die Steuer zu erlassen.

Der Hund, ein Luxusgut? „Insbesondere für viele ältere Bürger, aber auch für viele Familien ist der Hund ein wichtiges Bezugswesen“, heißt es im Programm. „Wir sind der Auffassung, dass nur Bußgelder dazu beitragen, Verschmutzungen im öffentlichen Raum zu reduzieren.“ Die Hundesteuer sei kein geeignetes Instrument.

