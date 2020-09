Kiel

Albrecht hatte im Interview mit KN-online vorgeschlagen, beim Neubau von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Schleswig-Holstein eine Pflicht zur Installation von Photovoltaik-Anlagen auf geeigneten Dachflächen einzuführen. „Ich halte das für vertretbar, weil solche Anlagen sich schon heute rechnen“, meinte der Minister. Und: „Ich bin zuversichtlich, dass die Jamaika-Koalition bei der Solarpflicht mitzieht.“

Statt Beifall bekam der Minister von den Liberalen Schelte. „Verbote und Auflagen beim Eigentum der Bürger sehen wir naturgemäß sehr kritisch, und der konkrete Nutzen muss auch nachvollziehbar sein“, sagte FDP-Fraktionsmanager Oliver Kumbartzky. „Echte Fortschritte wird man beim Klimaschutz nur erreichen, wenn man marktwirtschaftliche Instrumente nutzt und echte Anreize schafft.“

Den Fokus ausweiten

CDU-Fraktionschef Tobias Koch, der bei der Grundsteuer Porzellan zerschlagen hatte, hielt sich beim Klimaschutz betont zurück. Die Unions-Fraktion stehe Albrechts Vorschlag grundsätzlich offen gegenüber, so Koch. Aber: Durch das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz des Bundes bestehe bereits heute die Pflicht zur Verwendung von erneuerbaren Energien beim Neubau von Gebäuden. Und während das Bundesgesetz neben Photovoltaik auch auf Geothermie und Biomasse abstelle, fokussiere Albrecht sich allein auf Photovoltaik. „Diese technologische Einengung gilt es deshalb ebenso abzuwägen wie die rechtliche Frage, ob dem Land eine solche Regelungskompetenz über die Bundesgesetzgebung hinaus überhaupt zusteht.“

Andere Bundesländer sind längst weiter. In Hamburg gilt für alle Neubauten ab 2023 eine Solarpflicht. Auch eine andere Idee Albrechts, eine Pflicht zum Einbau klimafreundlicher Heizungen, hat Hamburg bereits umgesetzt. Ab 2022 soll der Einbau von Ölheizungen im Neubau untersagt werden; beim Austausch in Bestandsgebäuden soll 2026 Schluss sein. Auch die Opposition ließ Albrecht im Regen stehen. „Die SPD steht für Lösungen, die nicht nur in der grünen Einfamilienhausidylle praktikabel sind“, sagte der Abgeordnete Thomas Hölck.

Anreize statt Gebote schaffen

„Ich halte es für einen falschen Ansatz, Häuslebauern und Hausbesitzern Solaranlagen und klimafreundliche Heizungen aufzuzwingen“, ergänzte SSW-Vormann Lars Harms. Die Regierung solle Förderangebote entwickeln. „Mit grüner Basta-Politik schafft man nur weiteren Frust.“ Die AfD behauptete, Albrecht gehe es um den „den Umbau unserer sozialen Marktwirtschaft in eine ökologische Planwirtschaft“.

Der Landesverband Haus & Grund und der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) forderten Albrecht auf, Hürden für die Photovoltaik zu beseitigen und nicht mit Zwang zu drohen. Hintergrund: Wohnungsunternehmen, die Solaranlagen installieren, müssen nach Bundesrecht Gewerbesteuer zahlen. „Unsere Wirtschaftsunternehmen machen es deshalb nicht“; sagte VNW-Direktor Andreas Breitner.

Von Ulf B. Christen