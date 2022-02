Kiel

„Wir wollen schneller in Richtung Normalität gehen“, sagt FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. „Alle Maßnahmen gehören immer wieder auf den Prüfstand und müssen Schritt für Schritt zurückgenommen werden.“ Entscheidend sei der Blick auf das Gesundheitssystem, „und dort nimmt bei uns die Belastung weiter ab“. Wenn Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ankündigten, dass bis Ostern wenig bis gar nichts zu lockern sei, dann halte er das für nicht nachvollziehbar. „Unsere Perspektive ist nicht Ostern, sondern unsere Perspektive sind die nächsten Wochen.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Omikron-Welle werde in Schleswig-Holstein voraussichtlich früher abebben als in anderen Bundesländern, sagt Vogt. Heißt das also, dass Schleswig-Holstein demnächst einen Freedom-Day nach dänischem Vorbild feiert? Vogt gibt zu bedenken, dass Dänemark Deutschland zeitlich voraus sei. „Aber unsere hohe Impfquote ist eher mit Dänemark vergleichbar als mit Sachsen oder Bayern. Es kann nicht so laufen, dass diejenigen das Tempo bestimmen, die bei den Impfquoten am schlechtesten sind und ganz andere Parameter haben als wir. Sondern wir müssen gucken, was in Schleswig-Holstein notwendig ist.“

Vogt fordert Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Konkret gehe es um Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, in der Gastronomie und bei der Auslastung von Veranstaltungen. Er sehe nicht, dass im Norden private Treffen noch längere Zeit auf zehn Personen beschränkt bleiben sollten. Bisher gebe es aber noch keine neue Verordnung in der Schublade.

Am Mittwoch kommender Woche haben sich die Regierungschefs von Bund und Ländern zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz verabredet. Die 3G-Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Nahverkehr müssten in den nächsten Wochen „mit Sicherheit ein Thema sein“, fordert Vogt. „Und ich gehe davon aus, dass sich der Bund auch 3G im Arbeitsleben anschauen muss.“

Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) warnte am Dienstag vor übereilten Entscheidungen. „Ich verstehe den Wunsch nach Lockerungen“, sagte sie. Aber: „Größere Lockerungen sind aus meiner Sicht erst dann möglich, wenn wir sicher über den Berg sind. Bis dahin spricht nichts dagegen, Regelungen abzuschaffen, deren Sinnhaftigkeit fragwürdig ist. Dazu zählt für uns unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel.“