Neumünster

Bei der nächsten Regierungsbildung soll niemand an den Liberalen vorbeikommen: Die FDP Schleswig-Holstein peilt zur Landtagswahl im kommenden Mai ein Ergebnis von 15 Prozent an, 2,5 Prozent mehr als 2017 – und setzt auf bewährte Kräfte. Am Sonnabend nominierte ein Landesparteitag in den Holstenhallen Neumünster mit 200 Delegierten Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zum Spitzenkandidaten. Er erhielt 88,9 Prozent der Stimmen.

Auf Platz 2 der Landesliste folgt Heiner Garg (89 Prozent Zustimmung), auf Platz 3 Landtagsvize Annabell Krämer. Sie hatte sich in einer Kampfabstimmung mit 56 Prozent gegen ihre Landtagskollegin Anita Klahn durchgesetzt. Auf Platz 4 folgt Landtagsfraktionschef Christopher Vogt.

„Wir setzen auf ein Kontrastprogramm zur Bundes-Union“, sagte Landeschef Heiner Garg: „entschlossen zu siegen und geschlossen vor die Wählerinnen und Wähler zu treten.“

„Wir sind der Motor dieser Landesregierung“

Spitzenkandidat Buchholz ist seit viereinhalb Jahren in der Landesregierung für die Bereiche Wirtschaft, Verkehr und Tourismus zuständig. „Wir sind der Motor dieser Landesregierung“, sagte er kämpferisch. Gründerzeit und Innovationskraft im Land müssten stimuliert werden. Die Zeit draußen in der Wirtschaft, unter anderem als Vorstandschef im Medienkonzern Gruner + Jahr, habe ihm nicht geschadet. „Es ist in der Politik nicht schrecklich, wenn man weiß, wovon man redet.“

Im Übrigen sei die Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP inzwischen ein gutes Team. „Wenn es darauf ankommt, schaffen wir praktikable Lösungen. Wir sind diejenigen, die nicht permanenten nur Schuldige suchen, wie das andere manchmal tun.“ Dafür gab es Applaus: In den vergangenen Tagen hatten Schleswig-Holsteins Liberale immer wieder Kritik am Corona-Kurs des bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder geäußert. „Nie war die Ausgangslage besser“, sagte Buchholz. Doch bis zum nächsten Mai sei die Zeit noch lang. „Wir können, wir müssen sogar ein Rekordergebnis einfahren.

Dieses Land braucht weiter einen Motor: auf der Straße, auf der Schiene und den Radwegen, vor allem aber bei der Glasfaser. Und wir brauchen eine Bildungsoffensive.“ Bloß, dass das alles mit der Erkenntnis verbunden sei, „dass all das Geld kostet, das man dafür braucht, draußen im Land erst einmal erwirtschaftet werden muss“. Unternehmertum sei der Antrieb für die soziale Marktwirtschaft.

Buchholz fordert Impfpflicht für Pflegekräfte

Buchholz nahm auch zu Corona Stellung. Die FDP sei die Partei der Freiheit. „Aber die Kehrseite der Freiheit ist Verantwortung.“ Wer nicht bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, dem müsse mit Regeln Grenzen gesetzt werden. „Es ist nicht zu verantworten, dass Pflegepersonal nicht geimpft ist. Wir werden in diesem Bereich zu einer Impfpflicht kommen müssen.“

Gesundheitsminister Garg ging hart mit Kollegen ins Gericht. „Ich brauche keinen Söder, der mir erklärt, wie Pandemiemanagement funktioniert“, sagte er. „Der soll sich um Bayern kümmern.“ Bereits Ende Mai habe er auf die Bedeutung von Booster-Impfungen hingewiesen. Damals habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) abgetan. Auch dessen Empfehlung, Impfzentren zu schliefen, habe sich als fataler Irrtum erwiesen. Aber jetzt Biontech rationieren? Garg schüttelte den Kopf. „Es wird Zeit, dass er geht.“ Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki beruhigte. „Ich kann dir versprechen: In drei Wochen ist Jens Spahn Geschichte.“ Kubicki hatte für den Landesparteitag die Ampel-Koalitionsverhandlungen in Berlin kurzzeitig verlassen.

Der Landesverband Schleswig-Holstein zählt aktuell 3200 Mitglieder. Der Frauenanteil beträgt 23 Prozent.