FDP will den Norden sexy machen

Kiel.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Institut für Mittelstandsforschung in Schleswig-Holstein 9244 Neugründungen – das sind 4,6 Prozent weniger als im Vorjahr (im Bund: minus 3,2 Prozent). Zugleich stellten 10.189 Unternehmen ihren Betrieb ein. Bei dieser Bilanz dürfe es nicht bleiben, sagt Christopher Vogt. Der Chef der FDP-Landtagsfraktion will im Norden einen neuen Gründergeist entfachen und hat jetzt einen 20-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem er vor allem auf Schulen und Hochschulen abzielt.

„Für eine erfolgreiche Gründungskultur braucht es einen Dreiklang aus Köpfen und Kapital, unbürokratischen Rahmenbedingungen und einem gründungsfreundlichen Klima in Bildungseinrichtungen und Gesellschaft“, stellt Vogt fest. Deutschland habe den rasanten Wandel im Bereich der Computertechnologie weitgehend verschlafen. „Es geht aber darum, den Wirtschaftsstandort zukunftsfähig zu machen.“

Lehrer sollen Praktika machen

Die Basis sei bereits an den Schulen zu legen. „ Schleswig-Holstein könnte vor allem im Bildungsbereich mutiger als in der Vergangenheit vorangehen und ein Vorbild sein.“ Möglichst schon die Grundschulen sollten Erfindergeist und Technikbegeisterung fördern, und das gehe mit einem Schwerpunkt der sogenannten Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik einher. Darüber hinaus solle der Norden nach nordrhein-westfälischem Vorbild in den höheren Schulklassen das Fach Wirtschaft einführen. Ziel sei es, Jugendlichen die grundlegenden Zusammenhänge des Unternehmertums zu verdeutlichen.

Vogt fordert darüber hinaus mehr Praktika in der freien Wirtschaft. Auch sollten Unternehmer in den Unterricht eingeladen werden, um aus ihrem Alltag zu berichten und den Weg in die Selbstständigkeit zu beschreiben. Neue Impulse fordert die FDP-Landtagsfraktion auch für Lehrer. Ähnlich wie an den Berufsschulen wolle man Pädagogen an allgemeinbildenden Schulen dazu „ermuntern, nach fünf, zehn oder 20 Jahren im Beruf kurzzeitig die Perspektive zu wechseln und in die Wirtschaft zu gehen – und wenn es nur eine Woche pro Schuljahr ist“. Vogt rechnet in diesem Punkt allerdings mit „massiven Widerständen“, nicht zuletzt weil das Beamtenrecht angepasst werden müsste.

Patent-Scout soll Studenten beraten

An den Hochschulen sei unter anderem ein sogenanntes Gründungssemester zu schaffen. Ähnlich wie angehende Lehrer ein Praxissemester an Schulen verbringen, sollten sich Studierende aller Fachrichtungen zu jeder Zeit ein Semester lang Zeit nehmen dürfen, um ihre Selbstständigkeit voranzutreiben. Auch sei das Studienfach Informatik auszubauen. Die Liberalen im Landtag sprechen sich dafür aus, an Hochschulen Gründungszonen zu schaffen, also eine Infrastruktur, die für erfolgreiche Firmengründungen benötigt wird: Es gelte, eine Nachbarschaft und damit Konzentration zwischen Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Investoren zu bilden. Die Rechtssicherheit für die Hochschulen bei der Beteiligung an Gründungen sei zu stärken.

„Nur rund ein Zehntel aller Patente in Deutschland kommen von den Hochschulen“, bemängelt Vogt. Um erworbenes Wissen gewinnbringend einsetzen zu können, sollten an den Hochschulen sogenannte Patent-Scouts eingesetzt werden: Fachleute, die „revolutionäre Ideen erkennen“ und die Studierenden bei der Anmeldung von Patenten beraten. Letztlich sei alles eine Frage der Mentalität, heißt es im vierseitigen Papier, das die FDP jetzt den Koalitionspartnern CDU und Grünen vorgelegt hat. Auch Professoren und Hochschulmitarbeiter sollten zum Gründen angehalten werden. „Sie können aktiv vorleben, was sie von Studierenden einfordern.“ Allerdings müsse ihnen dazu neben der Lehrtätigkeit die Selbstständigkeit überhaupt ermöglicht werden.

