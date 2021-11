Kiel

Diesen Text hat garantiert kein Textprogramm geschrieben. Dabei wäre das gar nicht so abwegig. An der Fachhochschule Kiel ist federführend für alle neun staatlichen Hochschulen im Land, die drei privaten Fachhochschulen, die Verwaltungsfachhochschule Altenholz und die Bundespolizeiakademie Lübeck ein Projekt gestartet, das den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) beim Verfassen akademischer Texte untersucht. Bis 2023 will ein Team um die Kieler Professorin für Wirtschaftsinformatik Doris Weßels gemeinsam mit Studierenden ergründen, wie der Einsatz von KI Schreiben verändert, welchen Einfluss das auf die Lehre hat und wie sich solche Textprogramme ökonomisch verwerten lassen. Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Vorhaben mit 150.000 Euro.

KI ist im Hochschulalltag angekommen

Eine Studentin habe ihr vor etwa drei Jahren gestanden, mit einem Übersetzungsprogramm zu arbeiten: Sie formuliere ihren Text zunächst mehr oder weniger gut auf Deutsch, lasse ihn von einem Programm ins Englische übersetzen und dann in einem weiteren Schritt zurück ins Deutsche. Das Resultat falle geschliffener aus als das Original. „Irre Geschichte!“, sagt Doris Weßels. Aber inzwischen sei sie süchtig nach diesem Thema. Netflix habe gerade einen sogenannten Bot, einen Software-Roboter also, einen viereinhalbminütigen Horrorfilm drehen lassen: „Mr. Puzzles wants you to be less alive“, lautet der Titel. „Das ist das Grauen in mehrfacher Hinsicht.“ So befremdlich die schöne neue Welt jedoch erscheinen möge: KI sei längst auch im Hochschulalltag angekommen. Jetzt komme es darauf an zu untersuchen, welche positiven Effekte sich nutzen lassen.

Mancher Polit-Promi strauchelte

Zunächst sei eine systematische Bestandsanalyse nötig: Gibt es an den Hochschulen ein Problembewusstsein, beispielsweise für Urheberrechte? Über Plagiatsvorwürfe war in den vergangenen Jahren manch prominenter Politiker gestrauchelt. Welche Art von Programmen werden für Haus- und Abschlussarbeiten genutzt, welche nicht? Und welche Software nutzen die Lehrenden, um ihren Studierenden auf die Schliche zu kommen? Man sollte nicht naiv sein. Die meisten Studierenden hätten am rechten Bildschirmrand ein Plagiatsprogramm installiert, das automatisch Passagen markiert, an denen Abschreiben ohne Zitat und Fußnote dann doch zu auffällig wird. Wobei in diesem Fall der erwähnte Trick greifen könnte: die Passage einmal in die Fremdsprache übersetzen zu lassen und dann zurück.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im einem zweiten Schritt plant die Professorin ein virtuelles KI-Schreiblabor für die Hochschulen. Schreiben könne Spaß machen, und manche Schreibblockade lasse sich mit Hilfe von KI und ihrer Kraft als Inspirationsquelle abschwächen. Nun sei die Fähigkeit zur Analyse und zum Diskurs bei Studierenden in den vergangenen Jahren keineswegs zurückgegangen, konstatiert die Dozentin. „Aber das Ganze zu verschriftlichen, ist weniger ausgeprägt.“ Grund sei der Trend zu Podcasts, zu Multimedia und zu sozialen Netzwerken mit seinen überwiegend kurzen Textformen.

Spielerisches Lernen mit KI

Studierende könnten künftig mit Hilfe eines Programm auch selbstständig Fragen mit Multiple-Choice-Antworten entwickeln, sagt Weßels – ein wunderbares Tool, um spielerisch wissenschaftlich anspruchsvollen Stoff zu lernen. Eine Entwicklung erfülle sie allerdings mit Sorge: In den nächsten Jahren sei mit einem inflationären Aufkommen von Texten, Büchern und Bots zu rechnen. Es gebe Programme, die man lediglich mit einigen wenigen Fachbegriffen füttern brauche, um automatisch generierte Abhandlungen ausgespuckt zu bekommen – „hochgradig individualisiert und zielgruppenorientiert“. Wie viel originären Wert hat dann eine solche Arbeit noch? Und soll die Hochschule auf den Trend reagieren, indem auch sie die Arbeiten vollautomatisch korrigiert und bewertet? „Wir haben im Moment mehr Fragen als Antworten.“

Lesen Sie auch Gute Noten für Schleswig-Holstein als Gründungsland

Staatskanzleichef Dirk Schrödter hebt die Chancen von KI hervor. „Es lohnt sich, in diesen Bereich zu investieren. Die Chancen für unser Land sind riesengroß.“ Eine Menge Unternehmen befasse sich mit Sprache und KI. „Als Land sehen wir da riesige Wertschöpfungspotenziale.“