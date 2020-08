Immer mehr Schleswig-Holsteiner machen freiwillig oder auf Anordnung einen Corona-Test auf Basis der PCR-Methode. Was genau gemessen wird und was mit den Ergebnissen passiert, wissen aber die wenigsten. Dr. Thomas Lorentz vom Labor Dr. Krause & Kollegen in Kiel gibt Antworten auf häufige Fragen.

Von Heike Stüben