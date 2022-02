Kiel

Gut ein Jahr nach Gründung des Instituts für berufliche Bildung (SHIBB) wirft die Opposition der Landesregierung vor, dem Fachkräftemangel in Schleswig-Holstein nur unzureichend vorzubeugen. „Jamaika hat die vergangenen vier Jahre im Bereich der beruflichen Bildung und der Fachkräftegewinnung gepennt“, sagte die SPD-Abgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber am Freitag. Zugleich verwies sie darauf, dass die Zahl der Berufsschüler seit Jahren kontinuierlich sinke, während sie an den allgemeinbildenden Schulen zuletzt konstant geblieben sei.

Im Schuljahr 2020/21 verzeichneten die beruflichen Schulen im Land 87 400 junge Männer und Frauen – 2100 weniger als im vorausgegangenen Schuljahr. Die SPD hat gemeinsam mit dem SSW für kommende Woche einen Antrag ins Plenum eingebracht: Nötig sei ein Dialog mit allen Beteiligten, um die Ausbildung in allen Teilen des Landes zu sichern – nicht nur in den Ballungszentren. Es werde nicht ausreichen, im stillen Kämmerlein ein Gutachten auszuwerten, um der Öffentlichkeit dann am Ende die Konsequenzen zu präsentieren. Die Öffentlichkeit gehöre zügig beteiligt.

Forderungen nach einer Ausbildungsgarantie und Wohnheimplätzen

Die Fraktionen fordern in ihrem Antrag unter anderem Aussagen, in welchen Branchen das Land die Ausbildungsgänge besonders unterstützen will – „etwa weil die Bäckerei oder der Malereibetrieb auf dem Lande sonst keine Auszubildenden mehr findet“. Es gehe auch darum, nicht nur für Studierenden, sondern auch Lehrlingen Angebote im Wohnheim vorzuhalten. Nötig seien zudem Mobilitätsangebote, weil junge Leute ohne Auto oftmals nicht zum Betrieb oder zur Schule gelangen könnten.

Auch seien in manchen Bereichen Nachwuchskräfte möglicherweise so knapp, dass das Land allen Interessierten einen Ausbildungsplatz garantieren müsste. Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat verwies auf Hamburg, das für angehendes Personal im Pflegebereich und in den Kindergärten gegebenenfalls neue Klassen eröffnet.

Die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering sprach in diesem Zusammenhang von einem großen Zukunftsbereich der Energiewende. Die Verbraucher seien darauf angewiesen, qualifizierte Handwerker zu beschäftigen, wenn sie staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen wollten. Bloß fehle es in mancher Branche an Personal. Als Beispiele nannte die Politikerin Heizungsbauer, Elektriker und Klimafachtechniker.

Soll das Wirtschaftsministerium weiter zuständig bleiben?

Hintergrund des Disputs ist unter anderem ein alter Streit um die Zuständigkeit der beruflichen Bildung. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, Grüne und FDP darauf geeinigt, federführend das Wirtschaftsministerium zu beauftragen – auch wenn das die Grünen lieber heute als morgen rückgängig machen würden. Auch der SPD hatte das nie gefallen. „Bildung ist und bleibt Aufgabe des Bildungsministeriums“, betonte Habersaat am Freitag. Seine Kollegin Eickhoff-Weber bezeichnete das SHIBB sinngemäß als Kellerkind des Wirtschaftsministeriums. „Das ist ein Jammer!“

Chancen ungenutzt gelassen? Vertreter der Koalition wiesen die Vorwürfe zurück. Peer Knöfler (CDU) bezeichnete die Lösung, das Wirtschaftsministerium mit seiner Expertise für Handel und Handwerk mit der beruflichen Bildung zu beauftragen, als „gelungen“. Theoretische und praktische Ausbildung in Schulen und Betrieben müssten vernetzt gedacht werden. „Nur so kann die Fachkräfte-Nachwuchsgewinnung gelingen. Ein Wechsel des Ministeriums hingegen löst das Problem Fachkräftemangel mit Sicherheit nicht.“

Staatssekretär: „Es gibt keine Denkverbote“

Auch Thilo Rohlfs, Staatssekretär im FDP-geführten Wirtschaftsministerium, sprach von einer wichtigen Weichenstellung. „Mancher hat festgestellt, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man ein Ministerium hat, das sich am Ende ausschließlich um die berufliche Bildung kümmert“, sagte er. Gleichwohl stehe man in der dualen Ausbildung im Flächenland Schleswig-Holstein vor großen Herausforderungen – zum Beispiel von Friseuren, Kfz-Mechanikerinnen und Köchen. „Wir werden neue Wege im Bereich der Beschulung brauchen“, sagte Rohlfs. „Sei es digital, bei der Zusammenlegung in Bezirksfachklassen oder auch bei der Gründung neuer Landesberufsschulen. Da gibt es keine Denkverbote.“

Die Grünen-Bildungspolitikerin Ines Strehlau warb um Verständnis, wenn in der Startphase noch nicht alles reibungslos funktioniere. „Dennoch sollten wir die Verzahnung zwischen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen noch besser ausbauen. Das könnten wir deutlich besser umsetzen, wenn das SHIBB wieder dem Bildungsministerium zugeordnet wird.“ Die Idee einer Ausbildungsplatzgarantie unterstütze man ausdrücklich.