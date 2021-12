Kiel

Die Nord-SPD hat für ihre geplante Wohnungsbau-Offensive wenig Beifall und viel Kritik erhalten. Hohn und Spott erntete der designierte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller insbesondere für das Bauziel (100.000 Wohnungen in zehn Jahren) sowie die Überlegung, neue Stadtteile und im Umland Hamburgs sogar eine ganz neue Stadt hochzuziehen.

Koch: SPD-Bauziel wäre Rückschritt

„Die SPD will zukünftig offenbar weniger Wohnungen in Schleswig-Holstein bauen“, frotzelte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. In den vergangenen Jahren seien jeweils mehr als 10.000 Baugenehmigungen für Wohnungen in Schleswig-Holstein erteilt worden, 2020 sogar für nahezu 16.500 Quartiere. „Bei fortgesetzter Bautätigkeit auf diesem Niveau würden in zehn Jahren somit rund 165.000 neue Wohnungen entstehen und damit 65 Prozent mehr als von der SPD gefordert.“

Losse-Müller hatte für den Fall eines SPD-Wahlsieg allerdings auch neue Sozialwohnungen (30 Prozent des Neubaus) versprochen. Zugleich hatte er betont, dass mehr als die Hälfte aller zusätzlichen Wohnungen auf neuen Flächen (weitere Stadtteile oder vielleicht sogar eine neue Kommune westlich Lübecks oder südlich Neumünsters errichtet werden sollten.

Blažek: SPD im Wolkenkuckucksheim

„Das klingt nach Wolkenkuckucksheim statt nach realistischen Vorhaben“, meinte der Landesvorsitzende des Verbandes Haus & Grund, Alexander Blažek. „Neue Stadtteile oder gar eine neue Stadt gründen zu wollen, passt in keiner Weise zum Nachhaltigkeitsziel, den Flächenverbrauch zu reduzieren.“ Und: „Neue Trabantenstädte wie Kiel-Mettenhof oder Lübeck-Moisling braucht niemand.“ Offensichtlich habe die SPD aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt. „Die zeitgemäße Lösung lautet Nachverdichtung.“

Breitner: Hochhäuser statt neuer Stadt

Auch der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) blieb skeptisch. Verbandsdirektor Andreas Breitner, der einst als SPD-Innenminister auch für den Wohnungsbau in Schleswig-Holstein zuständig war, lobte zwar, dass die Genossen mit dem Thema Wohnen einen richtigen Schwerpunkt im Wahlkampf setzen. Zugleich bezweifelte er aber, dass weitere Stadtteile oder gar eine neue Stadt sinnvoll seien. „Die Erfahrungen aus den in den 60er und 70er errichteten Wohnsiedlungen zeigen, dass Monostrukturen in Quartieren vermieden werden müssen.“ Der Verbandschef warb stattdessen erneut für eine Renaissance des Hochhauses mit zehn bis zwölf Stockwerken. „Der Bau von Hochhäusern kann helfen, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu beseitigen.“

Umstritten blieben auch andere Vorschläge Losse-Müllers aus dem noch nicht beschlossenen SPD-Wahlprogramm. Beispiel Landes-Planungsgesellschaft: Sie könne Kommunen bei der Suche und Entwicklung von Bauland unterstützen, betonte Breitner. Für Koch dagegen würde eine solche Gesellschaft Steuergeld verschwenden.

