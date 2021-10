Die Erneuerung der Fährschiffsflotte auf dem Nord-Ostsee-Kanal hat den nächsten Meilenstein genommen: In Hochdonn wurden am Freitag die ersten drei neuen Fähren getauft. Die Schiffe bekamen die Namen von Flüssen aus Schleswig-Holstein. Eine von ihnen soll in Rendsburg zum Einsatz kommen.