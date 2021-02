Kiel

Am Montag um fünf Uhr können in Brunsbüttel erstmals seit 2017 wieder Autos und Lastwagen auf eine Fähre nach Cuxhaven rollen. Die Fährlinie in der Elbmündung wird wieder neu gestartet.

„Es war aber ein hartes Stück Arbeit“, sagt Heinrich Ahlers. Der Geschäftsführer der Elbferry GmbH & Co KG. Er hat seit 2018 für die Wiederaufnahme der Fährverbindung gekämpft.

Reederei Strahlmann als Partner

Mit seiner Firma gelang es ihm, den Brunsbütteler Reeder Erwin Strahlmann zu begeistern. Außerdem stieg die Firma MTB New Energy als Teilhaber mit ein. Die Reederei Strahlmann aus Brunsbüttel betreibt rund 50 Frachter. „Damit haben wir starke Partner“, freut sich Ahlers.

Mithilfe der Reederei wurde die norwegische Autofähre „Fanafjord“ für den Einsatz in Deutschland fit gemacht. Das 2007 gebaute Schiff ist 129 Meter lang und hat ein großes Autodeck.

An Bord ist Platz für 18 Lastwagen, 212 Autos und knapp 600 Passagiere. Allerdings ist das Passagierlimit während der Corona-Pandemie auf 300 gesenkt.

In Cuxhaven wurde die Fähre für die Anleger umgebaut. Neue Stahlschürzen wurden angeschweißt. Die Rampen sind angepasst worden.

„Diese Fähre hat einen Vorteil. Sie ist richtig schnell. Mit fast 24 Knoten schaffen wir einen Fahrplan mit sechs Abfahrten pro Tag und Richtung“, berichtet Ahlers.

Die Fährpreise sind gestaffelt. Ein Auto ab vier Meter Länge schlägt beispielsweise mit 22 Euro für eine einfache Fahrt zu Buche. Hin und zurück kostet es 41 Euro. Hinzu kommen jeweils die Kosten für die Insassen von sechs Euro pro Person und Fahrt.

Neue Autofähre soll alle drei Stunden abfahren

Los geht es montags bis sonnabends um fünf Uhr ab Brunsbüttel. „Alle drei Stunden können wir so eine Abfahrt bieten. Das ist wichtig für die Kundschaft“, sagt Ahlers.

Im Fokus hat er besonders die Speditionen aus dem Raum Brunsbüttel. "Die Spedition Kruse hat bereits zugesagt, uns zu nutzen", sagt Ahlers. Aber auch aus Itzehoe und von der Westküste gibt es Interesse.

Als Treibstoff nutzt die Fähre LNG. Das verflüssigte Erdgas kommt aus Rotterdam per Lastwagen zum Schiff. Es wird immer in der Nacht auf Sonntag gebunkert. „Das machen wir in Cuxhaven. Dann liegt die Fähre in der Nacht zum Sonntag dort“, berichtet Ahlers.

Der vierte Start der Linie

In der Region wird das Fährangebot mit offenen Armen aufgenommen. „Wir sind besonders von Niedersachsen begeistert, dort ging alles extrem einfach“, sagt Ahlers. In der Geschichte der Fährlinie ist dies der vierte Start.

Zuletzt hatte es stets bei der Finanzierung Probleme gegeben. Die bis 2017 eingesetzten Fähren waren außerdem langsamer als die neue „Greenferry“. Zum ersten Mal gab es bereits im Jahr 1904 auf der Route einen Fährverkehr.

Die letzten Tage vor dem Start gehört das Schiff allerdings noch den Handwerkern. Restaurant und Passagiersalon müssen hergerichtet werden. Am Donnerstag stehen noch ein paar Probefahrten auf dem Programm.

Das Wochenende vor dem Start ist schließlich ist für den Feinschliff reserviert. Proviant und Treibstoff müssen aufgefüllt und auch das Personal muss eingewiesen werden.

Die Zufahrt zum Anleger in Brunsbüttel wurde für Schwerlastverkehr ertüchtigt. Die alten Hinweisschilder wurden auch wieder vom Gestrüpp freigeschnitten.

„Ich bin davon überzeugt, dass es klappt. Diesmal ist alles besser vorbereitet“, sagt Ahlers. Der 70-jährige Reederei-Manager, der sein gesamtes Berufsleben in der Fährschifffahrt verbracht hat, weiß mit schwierigen Lagen umzugehen. So schob er in den 90er-Jahren den Fährdienst zwischen Kiel und St. Petersburg mit RoPax-Fähren an.