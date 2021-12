Flensburg

Was bislang nur ein Verdacht war, ist nun Gewissheit: Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Schleswig-Holstein aus. Drei Verdachtsfälle, die Anfang der Woche in Flensburg aufgekommen waren, sind nun durch Tests eindeutig zugeordnet worden.

„Die Laboruntersuchungen haben den Verdacht auf die Omikron-Variante bei den drei Personen, die in der vergangenen Woche von einer Reise aus Namibia zurückgekehrt waren und unmittelbar danach positiv auf Covid-19 getestet wurden, bestätigt“, teilte die Stadt Flensburg am Sonnabend knapp mit. Welche Folgen die neue Erkenntnis hat, bleibt damit zunächst unklar.

Omikron-Variante nun in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen

Die positiven Tests der drei Afrika-Rückkehrer waren am Sonntag vor einer Woche mit dem Hinweis auf eine mögliche Omikron-Infektion in ein Kieler Labor gegeben worden, wo sich der Verdacht am Montag erhärtete. Für die endgültige Bestätigung wurden die Proben der neuen Virusvariante ins Nationale Referenzzentrum (NRZ) nach Berlin geschickt und dort sequenziert.

Das NRZ sorgte nun für Gewissheit, dass es die im November erstmals in Südafrika nachgewiesene Variante des Coronavirus auch nach Schleswig-Holstein geschafft hat. In Niedersachsen und Hamburg gibt es bereits bestätigte Fälle, auch in anderen Teilen Deutschlands.

Weltweit soll Omikron bereits in mehr als 50 Ländern nachgewiesen worden sein. Sie soll ansteckender als die derzeit vorherrschende Delta-Variante des Coronavirus sein und wird von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft. Die Variante ist jedoch so neu, dass Experte noch wenig darüber sagen können, wie gefährlich sie für Infizierte ist.