Elmshorn

Bei einem Unfall an der Kreuzung von Kaltenweide und Wittenberge Straße in Elmshorn wurden eine Frau (36) und ihre Tochter (8) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten Mutter und Tochter in ein Krankenhaus.

Als die Frau mit ihrem Hyundai bei grüner Ampel die Kreuzung überquerte, stieß sie mit einem Renault zusammen, der die Wittenberger Straße zu dieser Zeit in Richtung Horst befuhr.

Unfallverursacher fuhr bei Rot über die Ampel

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Renault-Fahrer die rote Ampel missachtet hat und deshalb mit dem Hyundai zusammengestoßen ist.

Darüber hinaus bemerkten die Beamten bei dem Mann (32) aus Itzehoe Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,82 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Fahrbahn in Elmshorn musste gereinigt werden

Da bei dem Zusammenstoß auch Motoröl ausgelaufen ist, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Hierdurch kam es bis in die Abendstunden zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.