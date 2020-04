Ohne Führerschein Polizeiwagen gerammt

Kappeln

Am Sonnabend um 19.50 Uhr erkannten Polizisten in Kappeln gestohlene Kennzeichen, die in der Nacht zuvor in Brodersby entwendet wurden, an einem grünen Opel Astra. Beim Versuch, das Fahrzeug für eine Kontrolle zu stoppen, wurde der Zivilwagen von dem Autofahrer gerammt, als dieser versuchte, eine rund 3,60 Meter breite Lücke zwischen einem parkenden Pkw und dem Streifenwagen für eine Flucht zu nutzen.

Eine Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs war nach Polizeiangaben daraufhin nicht möglich, da der rechte Vorderreifen des Streifenwagens nach dem Unfall stark beschädigt wurde.

Anwohnerin aus Kappeln meldete das Auto der Polizei

Allerdings erkannten die Polizisten nach eigenen Angaben den Opelfahrer. Es handelte sich um einen 19-jährigen Polizeibekannten aus dem Kappelner Bereich. Außerdem saß ein weiterer junger Mann als Beifahrer in dem Fahrzeug. Rund 30 Minuten später wurde von einer Anwohnerin der gesuchte Opel Astra in der Ostseestraße ohne Kennzeichen entdeckt. Sie informierte die Polizei. Am Folgetag konnte der 19-Jährige von der Polizei angetroffen werden.

Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl und der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Sein 20-jähriger Beifahrer konnte von der Polizei ebenfalls ermittelt werden.

