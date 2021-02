Kiel

„Meine Mutter ist 96 Jahre alt, dement und gehbehindert“, schreibt Leserin Hannelore Schlichting. Ihre Mutter müsste 29 Treppenstufen von ihrer Wohnung bis zur Straße gehen, die sie nicht mehr schafft. „Sie wird sicherlich kein Einzelfall sein. Wie sollen alte, gehbehinderte Menschen zum Impfzentrum gelangen?“, fragt sich Schlichting. „Übernimmt das ein Krankentransport oder kommt jemand vom Impfteam zu ihnen in die Wohnung?“

Der Besuch durch ein mobiles Impfteam in solchen Fällen sei derzeit organisatorisch und logistisch nicht möglich, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Senioren müssen den Transport zum Impfzentrum grundsätzlich selbst organisieren. „Fahrtkosten zu medizinischen Behandlungen werden in gesetzlich definierten Ausnahmefällen von der Krankenversicherung übernommen“, sagt ein Sprecher.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Krankenversicherung zahlt ab Pflegestufe 3

Es empfiehlt sich, vorher bei der Krankenkasse wegen der Übernahme nachzufragen. Sie zahlt in der Regel die Fahrtkosten bei Pflegebedürftigen der Stufe 4 und 5. Auch Menschen mit Pflegegrad 3 haben Anspruch darauf, wenn ihre Mobilität dauerhaft beeinträchtigt ist. Außerdem übernimmt die Krankenkasse die Rechnung für die Fahrt bei Schwerbehinderten, in deren Ausweis eine außergewöhnliche Gehbehinderung (aG), Blindheit (Bl) oder Hilflosigkeit (H) vermerkt ist.

Doch was ist mit allen anderen? Gerade auf dem Land kann die Fahrt zum nächsten Impfzentrum schwierig werden. Einige Senioren dürften keine Verwandten in der Nähe haben, die sie bringen können. Was bleibt, ist dann eine Taxifahrt, die sich nicht jeder leisten kann.

Das Land, die Städte und Kreise seien in Kontakt mit der Nah.SH, um die Anbindung der Impfzentren an den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern, so der Ministeriumssprecher. Zudem gebe es Nachbarschaftshilfen sowie lokale Unterstützungsangebote. Ein Beispiel ist die Initiative Bürgermobil in Bordesholm, die einen Fahrdienst für 30 Cent pro gefahrenem Kilometer anbietet.

Kreis Nordfriesland übernimmt die Hinfahrt mit dem Taxi

Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg übernehmen komplett die Fahrtkosten für Senioren, die keine eigenen Möglichkeiten haben, das Impfzentrum zu erreichen. Hamburg hat einen Shuttle-Service mit dem Roten Kreuz eingerichtet, der mit Taxis, Spezialfahrzeugen für Rollstuhlfahrer oder Krankentransportern unterwegs ist.

Der Kreis Nordfriesland erstattet seit dieser Woche für ältere Bürger zumindest die Hinfahrt. In den Impfzentren in Husum und Niebüll liegen Vordrucke aus, die mit dem Beleg für die Taxifahrt eingereicht werden können. Voraussetzung ist, dass Antragsteller mindestens 80 Jahre alt sind und keine andere Möglichkeit haben, das nächstgelegene Impfzentrum zu erreichen. Die Kosten für die Rückfahrt müssen die Senioren selbst tragen. Andere Kreise ziehen noch nicht nach.

Kreise Segeberg und Ostholstein planen keine Erstattung

„Bisher gibt es im Kreis Segeberg keine Pläne, Menschen über 80 die Fahrtkosten zu erstatten“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. Ihr Eindruck sei, dass es den älteren Menschen bislang sehr gut gelungen sei, das Impfzentrum zu erreichen. Auch der Kreis Ostholstein übernimmt derzeit nichts, einige Gemeinden haben allerdings Fahrdienste nach Eutin organisiert.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde können Senioren verbilligt Taxi fahren

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verweist auf sein Seniorentaxi-Programm, das seit Mitte Dezember läuft. Dort können über 70-Jährige wochentags auf bestimmten Strecken Taxis zum Bustarif von 2,20 Euro pro Fahrt nutzen.

Zudem hat sich der Kreis mit dem „Medibus“ eine mobile Arztpraxis gesichert. „Er ist perspektivisch auch dafür vorgesehen – sobald genügend Impfdosen zur Verfügung stehen – für die ländlichen Regionen als mobiles Impfzentrum zum Einsatz zu kommen“, sagt Malte Nevermann von der Kreisverwaltung.

Kreis Plön befasst sich mit dem Problem im zustänidgen Ausschuss

Der Kreis Plön hat die Erfahrung gemacht, dass Impflinge in der Regel von Angehörigen oder Nachbarn begleitet werden. „Das soziale Miteinander funktioniert an dieser Stelle außerordentlich gut“, sagt Sprecherin Rebekka Merholz. Bislang habe es keine Probleme gegeben.

„Uns ist aber natürlich bewusst, dass vor allem für ältere Menschen der Weg mit dem ÖPNV in einigen Fällen nicht machbar ist.“ Der Sozial- und Gesundheitsausschuss werde sich deshalb auf Antrag von SPD, Grünen, Linken und KWG in der nächsten Sitzung mit dem Thema befassen.