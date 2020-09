Kiel

Fake-Namen im Restaurant: Wie hoch ist das Bußgeld?

Einige Gäste haben die Corona-Besucherlisten in Restaurants bisher nicht ernstgenommen und Fake-Namen angegeben. Wer " Micky Maus", " Daisy Duck" oder " Donald Trump" in die Listen einträgt oder andere Falschangaben macht, der muss in Schleswig-Holstein jetzt mit einem Bußgeld von 1000 Euro rechnen. Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen hat ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro verhängt. Bundesweit haben sich die Länder am Dienstag darauf geeinigt, dass falsche Angaben zur Person in der Gastronomie mindestens mit einer 50 Euro hohen Strafe geahndet werden sollen.

Warum ist ein Bußgeld notwendig?

"Die Kontaktverfolgung ist eines unserer wirksamsten Mittel in der Pandemie-Bekämpfung", sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP). "Jeder, der glaubt, er könne mit falschen Daten operieren, der schädigt die Allgemeinheit, und zwar auf ziemlich üble Art und Weise." Schon Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte zuvor darauf verwiesen, dass vorsätzliche Falschangaben kein Kavaliersdelikt seien. Die Kontaktlisten seien wichtig, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Wer muss die Strafe zahlen?

Wer vorsätzlich falsche Kontaktangaben macht, der muss auch die Strafe zahlen, wenn er denn erwischt wird. Im Bußgeldkatalog des Landes heißt es konkret: Jeder Beteiligte. Damit sind die Gäste gemeint und nicht der Wirt. Für die Gastronomen gibt es allerdings Bußgelder zwischen 1000 und 3000 Euro, wenn Sie die Kontaktdaten gar nicht erst erheben bzw. zwischen 500 und 2000 Euro, wenn sie die erhobenen Kontaktdaten nicht aufheben oder übermitteln.

Wie soll das kontrolliert werden?

Laut Gesundheitsminister Heiner Garg muss in den gastronomischen Betrieben mehr kontrolliert werden - insbesondere wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Inzidenzwerte überschritten werde. Das könne bis zur polizeilichen Kontrolle gehen, sagte er im NDR.

"Die Registrierungspflicht ist wichtig und der Gast hat hier eine Mitwirkungspflicht", betont Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis. Der schleswig-holsteinische Hotel- und Gaststättenverband habe seine Betriebe dafür sensibilisiert, dass das Personal beim Einsammeln der Kontaktzettel einen Blick darauf werfen soll. "Wenn offensichtlich falsche Namen wie Daisy Duck darauf stehen, sollen sie den Gast direkt darauf ansprechen und ihn bitten richtige Angaben zu machen." Verweigere sich ein Gast, könne Hausrecht angewendet werden und er dem Restaurant verwiesen werden.

"Eine falsche Telefonnummer oder ein verkehrter Straßenname lässt sich aber nicht so einfach erkennen", sagt Scholtis. Eine Ausweiskontrolle hält er für problematisch. "Es kann nicht die Aufgabe der Gastronomie sein, Adressausforschung zu betreiben."

Das Innenministerium will im Laufe des Tages nähere Angaben dazu machen, wie es sich die Kontrollen vorstellt.

