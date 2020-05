Breyer: Justiz wird instrumentalisiert

Kiel

Er stellte am Mittwoch zudem infrage, ob die Berichte der Staatsanwaltschaft an die Landesregierung, in der es um die Kommunikation eines KN-Journalisten mit Polizei-Gewerkschafter Thomas Nommensen geht, rechtmäßig seien. Breyer hat deshalb das Landesdatenschutzzentrum in Kiel eingeschaltet und um Prüfung gebeten.

Der Innenminister sei „offensichtlich einem Netzwerk konservativer CDU-Politiker, Juristen und Polizeifunktionäre zum Opfer gefallen, die einen Schlussstrich unter die gerade erst begonnene Aufarbeitung der Polizeiskandale und -seilschaften ziehen wollen“, so Breyer. Der vertrauliche Schriftverkehr des KN-Reporters hätte „niemals in die Hände des Ministerpräsidenten gelangen dürfen“ erklärte Breyer, von Haus aus Jurist und Richter.

Er sprach von einer „Instrumentalisierung der Justiz und Verletzung der Pressefreiheit“. Breyer: „Die Justiz ist kein Handlanger für politische Machtkämpfe.“ Der Grundrechtseingriff durch Offenbarung journalistischer Kommunikation mit Quellen wiege schwer, zumal diese Offenlegung einem ganz anderen Zweck gedient habe als die strafrechtlichen Ermittlungen, in deren Rahmen die Informationen gewonnen worden seien.

Breyer verwies darauf, dass Journalisten Berufsgeheimnisträger seien und ihre Arbeit besonders vor Ausforschung geschützt. Breyer meint, es sei angesichts der Missstände in der Landespolizei geradezu Grotes Pflicht gewesen, sich mit kritischen Gewerkschaftern und Journalisten auszutauschen.