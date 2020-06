Stegner lässt nicht locker

Kiel

Nach Angaben von Fraktionschef Ralf Stegner geht es darum, wie Grote selbst in einem mehrseitigen Schreiben an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) auf die Vorwürfe reagiert hat, mit dem ehemaligen Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG) und einem KN-Redakteur vertrauliche Kontakte gepflegt zu haben.

Darüber hinaus will die SPD die Kommunikation zwischen Staatskanzlei, Justizministerium, Staatsanwaltschaft und Polizeiführung im Fall Grote einsehen. Das Thema Aktenfreigabe soll heute Thema im Kabinett sein.

Stegner : "Ist extrem merkwürdig"

Er wundere sich, warum die Regierung so lange brauche, sich zu einem Aktenvorlage-Begehren zu äußern, sagte Stegner. „Dass die Wochen brauchen, um auch noch im Kabinett zu entscheiden, was sie davon herausgeben und was nicht, ist extrem merkwürdig.“ Niemand solle ihm mit dem Argument kommen, wegen Corona keine Zeit gehabt zu haben, die Akten zusammenzusammeln.

„Unser Eindruck ist, die wollen das in die Sommerpause schleppen, damit das Thema endlich aus der Öffentlichkeit verschwindet.“ Welche Rolle Günther in dieser Angelegenheit spiele? „Das frage ich mich auch“, sagte Stegner.

„Ein Regierungschef, der sich darauf einlässt, mitten in der Corona-Krise einen solch rustikalen Rauswurf zu praktizieren, und das noch dazu von einem Minister, der bis dato bestens beleumundet war – das ist doch sehr ungewöhnlich.“

Nicht mit den Bestra-Berichten zufriedengeben

Man wolle sich keineswegs nur mit der Einschätzung der Kieler Staatsanwaltschaft und ihren zwei Bestra-Berichten zufriedengeben. „Da sich Günther und Grote wechselseitig der Unwahrheit bezichtigen, ist es Aufgabe der Opposition, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.“

Besonders brisant sei die Angelegenheit auch deshalb, weil die Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß von „ Beifang“ gesprochen hatte, den ihre Behörde bei einer Razzia in den Räumen der DPolG im August 2019 gemacht habe. Dabei war auch das Handy des Vizechefs und Pressesprechers Thomas Nommensen konfisziert worden.

Ein Teil seiner Whats-app-Chats war in die Bestra-Berichte eingeflossen, die Günther zum Rauswurf des Ministers veranlasst hatten.

Beifang interessiert Ralf Stegner

Gerade das Thema Beifang interessiere ihn sehr, sagte Stegner, „weil die eigentliche Bombe in dieser Angelegenheit ja ist, dass die Staatsanwaltschaft in einem hundsnormalen Verfahren mit mittelmäßiger Bedeutung den Beifang aus Durchsuchungsaktionen für anderes verwendet“.

Es gebe nun einmal Berufsgeheimnis-träger, und in der deutschen Rechtsordnung müsse man sich auf Vertraulichkeit verlassen können. „Was macht das mit Journalisten, was macht das mit Leuten, die sich an Abgeordnete oder Anwälte wenden, wenn ihnen signalisiert wird, dass in einem Verfahren vertrauliche Unterlagen weitergeleitet werden und an die Öffentlichkeit gelangen können?“

Schleswig-Holstein als politisches "Sumpfgebiet"?

Ausgerechnet Günthers FDP-Koalitionspartner hatte in den vergangenen Wochen Parallelen zur Barschel-Zeit der 1980er-Jahre gezogen. Schleswig-Holstein müsse „langsam wirklich aufpassen, nicht wieder zu einem politischen Sumpfgebiet“ zu werden, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Kurz nach Grotes Rauswurf waren die vertraulichen Bestra-Berichte an die Presse durchgestochen worden.

„Dieser Umgang mit Beifang ist eine Straftat“, sagte Stegner. Grote werde strafrechtlich nichts vorgeworfen, auch sonst sei keine Verletzung der Amtspflicht bekannt. „Der Effekt langer Verfahren ist, dass Leute beschädigt werden, selbst wenn nichts dabei herauskommt“, sagte Stegner mit Blick auf die ehemalige Bildungsministerin Waltraud Wende ( SPD) und die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen (siehe unten).

Stegner : Vertrauliche Gespräche sind normal

Während seiner eigenen Zeit als Innenminister hätten auch ihm Reporter Dinge erzählt, von denen er nichts wusste. „Es kann doch dann nicht sein, eine Wagenburg zu bilden, sondern man geht den Dingen nach – selbst dann, wenn Hinweise anonym kommen.“ Das sei Teil der politischen Verantwortung.

„Vertrauliche Gespräche mit Gewerkschaftern und Journalisten sind ganz normal, das ist auch Teil der Kontrollfunktion.“ Grote sei ein ordentlicher Mensch und ein integrer Politiker. „Wo so viel Qualm ist, ist auch Feuer“, sagte Stegner. „Wer das gelegt hat, weiß der Kuckuck.“