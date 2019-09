Lübeck

Gegen den früheren Lebensgefährten der getöteten Ivonne Runge aus dem Kreis Stormarn ist Mordanklage erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Donnerstag mit.

Der 39 Jahre alte Mann hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft am späten Abend des 25. Oktober 2017 die damals 39-Jährige bei einem Treffen in seiner Wohnung in Rümpel ( Kreis Stormarn) auf bislang nicht bekannte Weise getötet. Hintergrund soll die Trennung von ihm gewesen sein. Er soll es nicht ertragen haben, dass seine Lebensgefährtin mit einem neuen Partner leben wollte.

Todesursache weiter ungeklärt

Die Frau wurde von ihrem neuen Freund am 26. Oktober 2017, also einen Tag nach dem vermuteten Mord, als vermisst gemeldet. Im September 2018 war ihr Verschwinden Thema in der ZDF-Sendereihe „Aktenzeichen xy ...ungelöst“. Die Leiche wurde erst anderthalb Jahre nach dem Verschwinden - am 26. April 2019 - von einem Landwirt in der Feldmark in Hammoor ( Kreis Stormarn) gefunden. Die Todesursache konnte durch die Obduktion nicht mehr geklärt werden.

Der Tatverdächtige und das Opfer waren laut Staatsanwaltschaft am späteren Abend des mutmaßlichen Tattages verabredet gewesen, um Fragen zu einem noch vor der Trennung gemeinsam abgeschlossenen Kaufvertrag über eine Immobilie zu klären.

Die Staatsanwaltschaft zog aus den Standortdaten des Mobiltelefons des Angeschuldigten den Schluss, dass er direkt vor dem Treffen gezielt den späteren Ablageort des Leichnams in einem Waldstück in der Nähe des Autobahnkreuzes an der A1 in Hammoor ausgekundschaftet hatte.

Spezielle Plastiksäcke

Nach der Gewalttat soll der Mann die tote Frau in ihr Auto gelegt haben und mit diesem dann nach Schlamersdorf gefahren sein, um dort das Handy der Toten zu deponieren. Anschließend soll er die Leiche nach Hammoor gebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft begründete den dringenden Tatverdacht auch damit, dass der Leichnam in spezielle Plastiksäcke verpackt war, die von einer Entsorgungsfirma ausschließlich an Betriebe der Mineralölwirtschaft für die Rückgabe leerer Öldosen ausgegeben werden.

Der Verdächtige betrieb eine Tankstelle in Schwarzenbek. Und es wurde bei der Leiche eine Jacke gefunden, die nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten gehörte.

Angeklagter schweigt

Wenige Tage nach dem Fund der Leiche wurde der Ex-Freund festgenommen. Er war schon kurz nach der Verschwinden der Frau unter Verdacht geraten, der sich damals aber nicht erhärten ließ. In zwei Vernehmungen im November 2017 bestritt der Ex-Freund, etwas mit dem Verschwinden der Frau und deren Tötung zu tun zu haben.

Nach der Festnahme am 30. April 2019 machte er von seinem Schweigerecht Gebrauch. Über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens hat das Landgericht Lübeck noch nicht entschieden.

Von RND/dpa