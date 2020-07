Fall Maddie: Verdächtiger zieht Antrag auf vorzeitige Haftentlassung zurück

Schleswig-Holstein

Hintergrund sei, dass der Bundesgerichtshof ( BGH) das Landgericht Braunschweig für zuständig in dieser Frage erklärt habe, teilte der Rechtsanwalt des 43-Jährigen, Friedrich Fülscher, am Dienstag mit. Sein Mandant habe das Vertrauen in die dortige Justiz verloren, nachdem er seiner Auffassung nach zu Unrecht vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt worden sei, sagte der Kieler Anwalt.

Christian B. soll eine 72-Jährige vergewaltigt haben

Nach Überzeugung der Braunschweiger Richter vergewaltigte Christian B. im Jahr 2005 - rund anderthalb Jahre vor Maddies Verschwinden - im portugiesischen Praia da Luz die 72-Jährige. Gegen das im Dezember 2019 gesprochene Urteil hatte der unter anderem wegen Kindesmissbrauchs mehrfach vorbestrafte 43-Jährige Revision eingelegt. Nun muss sich der Europäische Gerichtshof mit dem Urteil beschäftigen. Zu den Vorwürfen im Fall Maddie will sich die Verteidigung erst nach Akteneinsicht äußern.

Fall Maddie: Verdächtiger sitzt wegen Drogenhandels in JVA Kiel

Bei dem nun zurückgezogenen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung war es um eine 21-monatige Strafe wegen Drogenhandels gegangen, die das Amtsgericht Niebüll bereits 2011 gegen Christian B. verhängt hatte. Das Haftende ist für den 7. Januar 2021 terminiert - zwei Drittel dieser Strafe waren Anfang Juni dieses Jahres verbüßt.

