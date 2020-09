Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen Thomas Nommensen erhoben, das teilte die Behörde am Freitag mit. Dem früheren Vize-Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft wird demnach vorgeworfen, in zehn Fällen in strafbarer Weise Informationen an die Presse weitergegeben zu haben.