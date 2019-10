Gericht: Razzia teils unverhältnismäßig

Kiel

"Die durch das Amtsgericht Kiel angeordnete Durchsuchung der Diensträume der Polizei in Lübeck und der Gewerkschaftsräume in Kiel – über den Arbeitsplatz des beschuldigten Beamten hinaus –, hält das Landgericht Kiel für unverhältnismäßig", hieß es am Montag vom Landgericht.

Beschwerde gegen Razzia bei Nommensen zu Hause verworfen

Eine Beschwerde von Nommensens Verteidiger gegen die Razzia in den Wohnräumen und an den Arbeitsplätzen des Vize-Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG) hatte das Gericht dagegen abgelehnt. Es bestätigte den erhobenen Anfangsverdacht gegen Nommensen. Die Staatsanwaltschaft Kiel werde nun mit der Auswertung des sichergestellten Datenmaterials beginnen.

Der DPolG-Vize wird verdächtigt, in zwei Fällen Interna an Medien weitergegeben zu haben. Er soll während einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck Informationen über den Täter an die Presse gespielt haben. Zudem wird er verdächtigt, Interna aus dem Hauptpersonalrat der Landespolizei über einen Polizeischüler, der mit Hakenkreuzbinde fotografiert wurde, übermittelt zu haben.

Verteidiger kann Entscheidung schwer nachvollziehen

"Die Entscheidung ist nur schwer nachzuvollziehen", sagte Nommensens Anwalt Michael Gubitz. Die Ermittler hätten Nommensen zwar als eine Person identifiziert, die in beiden Fällen zum Kreis der Informierten gehörte. Es gebe aber gar keinen Beweis dafür, dass es sich überhaupt um eine Person gehandelt habe, die in beiden Fällen ihr Wissen mit der Presse geteilt habe. Zudem habe Nommensen im Fall der Geiselnahme gar keinen Zugang zu den verratenen Geheimnissen gehabt. Die Begründung für die Razzia stütze sich auf "eine bloße Vermutung".

Auch die Wahrnehmungen des Polizei-Seelsorgers, der eine Whatsapp-Unterhaltung zwischen Nommensen und einem Reporter der Kieler Nachrichten beobachtet hatte, seien kein Grund für einen Tatverdacht. Nommensen sei Pressesprecher der Gewerkschaft, so dass Kontaktpflege zu Journalisten zu seinen Aufgabe gehöre.

Teilerfolg für Gewerkschaft

Für die DPolG und ihren Anwalt Urs-Erdmann Pause bedeutet die Entscheidung des Landgerichts zumindest einen Teilerfolg, weil es die Durchsuchung in den Gewerkschaftsräumen als rechtswidrig benannte. "Wir haben immer kritisiert, dass der sensible Schutzbereich einer Gewerkschaft nicht verletzt werden darf", sagt DPolG-Landeschef Torsten Gronau.

Dennoch habe er sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Die Ermittler hätten im Fall Nommensen "Maß und Mitte" verloren. Die Gewerkschaft stehe weiter hinter ihrem Landes-Vize.

