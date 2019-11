Ein Junge (10) wurde am Montagmorgen, 11. November, in Elmshorn leicht verletzt. Der Schüler war mit dem Fahrrad unterwegs, als ihn ein Auto beim Rückwärtsfahren anfuhr. Der Junge meldete sich erst am Montagabend mit seiner Mutter bei der Polizei, die nun Zeugen sucht.