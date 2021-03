Falsche Corona-Zahlungen: Betrugsanrufe auch in Schleswig-Holstein

Kiel

Die Telefonbetrüger geben dabei vor, von der Bundesfinanzverwaltung anzurufen, um eine Ausgleichszahlung aus China zu überweisen. Es ginge darum, für Belastungen der Corona-Pandemie zu entschädigen.

Corona-Abzocke in Schleswig-Holstein: "Solche Zahlungen gibt es nicht"

Doch: "Die Geschichte ist ausgedacht, solche Zahlungen gibt es nicht", warnt Landespolizeisprecher Dennis Schneider. "Es handelt sich um eine Abzock-Variante sogenannter falscher Gewinnversprechen."

Aus verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein seien diese Versuche zuletzt gemeldet worden: "Allesamt sind sie aus Sicht der Täter erfolglos geblieben", sagt Schneider, "Die Menschen haben richtig reagiert, aufgelegt und die Polizei informiert."

Polizei ruft zu Misstrauen auf

Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang dazu auf misstrauisch zu sein – keinem Preis zu vertrauen, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, keine Sondernummern anzurufen und am Telefon keine Informationen preiszugeben.

Selbst sollte einmal etwas schief gelaufen sein, gebe es noch Möglichkeiten Abbuchungen rückgängig zu machen, bei Banken oder Telefonanbietern. Im Zweifel gelte es Anzeige bei der Polizei zu erstatten.