Auf den regelmäßigen Pressekonferenzen zur Corona-Lage in Schleswig-Holstein geht es normalerweise extrem sachlich und nüchtern zu. Vergangene Woche kam Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) bei einem Thema aber regelrecht in Rage.

Wenn über soziale Medien öffentlich dazu aufgefordert werde, auf den Kontaktbögen in Restaurants nur noch den Namen Heiner Garg zu schreiben, dann sei das „nicht nur nicht witzig, sondern blöde und rechtswidrig“, schimpfte der Minister. Dabei ging es ihm weniger um seine Person als um die Sache.

„Die Kontaktpersonennachverfolgung ist eines der wichtigsten Instrumente, um Infektionsketten rechtzeitig zu erkennen und brechen zu können“, erklärte Garg. Doch genau dieses Instrument wird von vielen Gästen nicht besonders geschätzt. Ob Micky Maus oder Lucky Luke – viele machen sich offenbar einen Spaß daraus, die Zettel falsch auszufüllen oder wollen sich ganz bewusst der Verpflichtung entziehen, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen, mit deren Hilfe das Gesundheitsamt Infektionsketten nachverfolgen kann.

Falsche Namen sind auch in Hamburg ein Problem

Wie wichtig das ist, zeigte sich gerade erst in Hamburg. Dort hatte sich in der Bar „Katze“ ein Mitarbeiter mit Corona infiziert. Beim Versuch, alle Gäste zu informieren, die sich möglicherweise angesteckt haben könnten, stellten die Behörden fest: Rund 100 der 600 infrage kommenden Personen konnten nicht ermittelt und informiert werden, weil sie falsche Angaben hinterlassen hatten.

Kein Einzelfall. Als stichprobenartig die Kontaktdaten aus anderen Hamburger Bars und Lokalen mit dem Melderegister abgeglichen wurden, kam heraus, dass ein großer Teil der Kontaktlisten unbrauchbar war. Von den 1439 überprüften Daten waren nur 478 leserlich, vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt.

Restaurant-Angestellte dürfen Ausweise nicht kontrollieren

Der Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein ( Dehoga) verfolgt die Entwicklung mit Sorge und hat reagiert. In einem Schreiben an seine Mitgliederbetriebe fordert der Verband die Gastronomen dazu auf, einen genauen Blick auf die Registrierung zu werfen. Nur wenn die Gäste die Hygienemaßnahmen befolgen, könne gewährleistet werden, dass Betriebe nicht wieder dichtmachen müssen, mahnt der Dehoga, der aber auch um die Probleme bei der Registrierung weiß.

Die Angestellten dürfen nämlich nicht die Ausweise der Besucher kontrollieren, um zu überprüfen, ob die Einträge auch korrekt sind. Sie können nur darauf achten, dass Gäste nicht mit offensichtlich falschen Einträgen wie Humphrey Bogart oder Marylin Monroe davonkommen. Auch wenn die Angaben nicht zu entziffern sind, könnte der Wirt oder die Bedienung eingreifen und den Gast höflich um einen leserlichen Eintrag bitten.

Nachträgliche Kontrollen hält Scholtis indes für einen falschen Weg, da Gäste, die bewusst falsche Daten angegeben haben, in den meisten Fällen ohnehin nicht ermittelt werden können. „Man muss sich immer fragen, was man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, erreichen kann.“ Gleichzeitig verweist Scholtis auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts, wonach es bislang kaum Corona-Fälle in der Gastronomie gab.

Gastronom will Datenschutz nicht aushebeln

In der Praxis ist das Problem der falsch ausgefüllten Kontaktlisten den Wirten wohlbekannt. „Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nicht geben“, sagt Dennis Golubovic, der Franchise-Nehmer der Campus-Suite-Filiale am Kieler Europaplatz. „Es sei denn, es wird der Datenschutz ausgehebelt, aber soweit würde ich als Gastronom nicht eingreifen wollen.“

Was er damit meint: Personalausweise überprüfen, wie es beispielsweise beim Betreten der Areale auf der Kieler Woche üblich war. Das sei in der Gastronomie aber nicht vorgesehen und auch nicht erlaubt. In der Campus Suite sind die Mitarbeiter deshalb angehalten, die Kontaktlisten auf Vollständigkeit zu überprüfen und zu schauen, ob die Namen plausibel erscheinen.

Mitarbeiter sprechen Gäste auf offenkundig falsche Namen an

Auch Mark Prill, Inhaber von „Der Bauch von Kiel“ erinnert sich an Fantasienamen. „Wir hatten Einträge wie Micky Maus oder Dick und Doof“. Die Gäste seien laut Prill daraufhin von den Mitarbeitern angesprochen worden. Mittlerweile gibt es im „Bauch von Kiel“ kaum noch solche falschen Einträge.

„Wir müssen aber immer noch mit Gästen diskutieren, warum es wichtig ist, dass sie die Kontaktzettel ausfüllen.“ Dass sich einige Besucher immer noch weigern, ist für den Gastronomen unverständlich. „Es ist doch mein eigenes Pech, wenn ich nicht informiert werden kann.“

Völlig ausschließen lassen sich falsche Angaben nicht

In der Forstbaumschule bekommen die Gäste am Eingang ein Kontaktformular und einen desinfizierten Stift in die Hand. Erst wenn sie den Tisch nach dem Essen verlassen, nimmt die Bedienung den ausgefüllten Zettel mit, schließlich müssen die Besucher noch ihre Zeit eintragen, wann sie das Restaurant verlassen haben.

„Normalerweise achten unsere Angestellten darauf, dass die Namen plausibel sind“, sagt Geschäftsführer Jan Steen. „Ich habe aber auch schon einen Zettel gelesen, auf dem Supermann stand.“ Völlig ausschließen lasse sich das nicht. Auch Steen hält eine Überprüfung der Personalausweise für keine Option.

