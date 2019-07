Kiel

Die 25 und 27 Jahre alten Männer aus Dithmarschen, die einer international operierenden Betrüger-Bande angehören sollen, müssen sich in einem Prozess vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Bei zehn Auftritten als falsche Polizeibeamte sollen die Angeklagten, die keinen Migrationshintergrund haben, neben Bargeld auch Schmuck im fünfstelligen Eurobereich erbeutet haben. In vier Fällen blieb es beim Versuch.

Mann sollte um 100.000 Euro gebracht werden

Hauptgeschädigter ist ein Mittsechziger aus einer 600-Einwohner-Gemeinde im Kreis Segeberg. Er ließ sich von angeblichen Kripobeamten in mehrstündigen Telefongesprächen davon überzeugen, sein Besitz sei in akuter Gefahr.

In dem Irrglauben, sein Geld vor Einbrechern aus Litauen retten zu müssen, übergab der Zeuge am 11. Dezember 2018 in seiner Wohnung rund 100000 Euro an einen Abholer, während dessen Komplize draußen im BMW wartete.

Abläufe wurden aus der Türkei koordiniert und kontrolliert

Sowohl Täter als auch Geschädigte standen in ständiger Telefonverbindung mit den unbekannten Drahtziehern, die sämtliche Abläufe von der Türkei aus koordinierten und kontrollierten.

Schon einen Tag später ergaunerten die Täter nach der gleichen Masche 20000 Euro und Schmuck von einer Seniorin in Bad Bramstedt .

von einer Seniorin in . Weitere 50000 Euro ließen sie sich am selben Tag in Hamburg aushändigen.

aushändigen. Mit rund 70000 Euro Bargeld im Gepäck soll die Mutter des 25-Jährigen in die Türkei geflogen sein, um den Hintermännern die Beute zu überbringen.

Wie Staatsanwalt Benedikt Berzen den Angeklagten vorwirft, war der Hauptgeschädigte nach seinem 100000-Euro-Verlust so verzweifelt, dass er einen Suizidversuch unternahm. Die Strafkammer stellte ihm einen Zeugenbeistand zur Verfügung.

Nicht alle Betrugsversuche gelangen den Männern

Bei einer 92-jährigen Rendsburgerin brachen die Täter ihren Einsatz auf Anweisung der Drahtzieher ab: Die an Demenz leidende Frau kam nicht an den Inhalt ihres Bankschließfachs. Auch bei einer 84-jährigen Witwe in Dithmarschen zogen sich die aus Heide und Kappeln stammenden Angeklagten ohne Beute zurück: Die anonymen Hintermänner ließen sich die Silbermünzen-Sammlung der Seniorin genau beschreiben. Sie erschien ihnen allerdings nicht wertvoll genug.

Ein 78-jähriger Zeuge aus Tellingstedt ( Dithmarschen) schöpfte Verdacht, als er seine Goldbarren im Wert von 35000 Euro einem Staatsanwalt „zur Überprüfung“ aushändigen sollte. Er alarmierte die echte Polizei, die Täter flüchteten.

Sparkassen-Mitarbeiterin gab entscheidenden Hinweis

Die Festnahme des Duos ist auch der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern einer Sparkasse im Kreis Pinneberg zu verdanken, wo eine 80-Jährige am 16. Januar 2019 ihre Ersparnisse – 52000 Euro – abheben wollte. Seitdem sitzen die Angeklagten in U-Haft. Für ihre Einsätze als Geldabholer sollen sie jeweils drei- bis vierstellige Summen erhalten haben.

Mehrere der teilweise hochbetagten Zeuginnen sind offenbar nicht aussagefähig, sie schickten dem Gericht bereits ärztliche Atteste zu. Als Gegenleistung für Geständnisse hat die Kammer den Angeklagten im Rahmen eines Deals Haftstrafen in Aussicht gestellt, die je nach Tatbeitrag dreieinhalb Jahre beziehungsweise vier Jahre und vier Monate nicht übersteigen. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt.

