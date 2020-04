Fast jeder zweite Tote in Pflegeheimen

Kiel

Fast die Hälfte der Corona-Toten in Schleswig-Holstein wurde nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aus Alten- und Pflegeheimen gemeldet. Mindestens 31 Heimbewohner starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie die dpa-Umfrage in dieser Woche mit Stichtag 21. April in den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten ergab. Weitere 6 Todesfälle wurden am Freitag bekannt: So stieg die Zahl der Toten in einem Heim in der Gemeinde Rümpel von zuletzt 7 auf inzwischen 11. Und in einem Altenheim in Lauenburg starben zwei Bewohner. Die Landesregierung erfasst die Corona-Opfer in Heimen nicht gesondert, sondern nur die Gesamtzahl.

Am Stichtag 21. April verzeichnete die offizielle Statistik 79 Corona-Tote in Schleswig-Holstein - nach Mitteilung der Landesregierung vom Freitag sind es inzwischen 88. Die 10 Kreise und 3 kreisfreien Städte, die sich an der Umfrage in dieser Woche beteiligten, meldeten insgesamt 67 Corona-Tote. Damit machen die 31 Corona-Toten in Heimen der befragten Kreise und kreisfreien Städte einen Anteil von 46 Prozent aus.

Kreise Pinneberg und Stormarn besonders betroffen

Mit Abstand am stärksten betroffen waren die Kreise Pinneberg und Stormarn. Dagegen meldeten die vier Kreise Plön, Ostholstein, Segeberg und Schleswig-Flensburg sowie die Städte Lübeck, Neumünster und Flensburg keinen einzigen Corona-Toten in einem Alten- oder Pflegeheim. Die anderen antwortenden Kreise verzeichneten zwischen einem und drei Corona-Toten in Heimen.

Im hart getroffenen Kreis Pinneberg stammten 17 von 18 Corona-Opfern aus zwei Heimen in Rellingen und einem Heim in Tornesch. Fast alle seien im Krankenhaus gestorben, teile ein Kreissprecher mit. In den drei Heimen waren zum Zeitpunkt der Umfrage 68 Bewohner infiziert mit dem neuartigen Coronavirus und 33 Mitarbeiter.

"Schwer, den genauen Infektionsweg nachzuvollziehen"

«Drei betroffene Senioreneinrichtungen sind drei zu viel», sagte Angelika Roschning, Leiterin des Fachdienstes Gesundheit des Kreises Pinneberg. «Leider ist es gerade in solchen Einrichtungen sehr schwer, den genauen Infektionsweg nachzuvollziehen, da die betroffenen Bewohner krankheitsbedingt oft nur eine lückenhafte oder gar keine Erinnerung haben, mit welcher möglichen Überträgerperson sie Kontakt hatten.» Zur Pflege und Versorgung der Bewohner müssten viele Menschen täglich die Einrichtungen betreten, die auch ohne jegliche Krankheitszeichen bereits das Virus in sich tragen und weitergeben könnten, sagte Roschning.

Von den zum Zeitpunkt der Umfrage 15 Corona-Toten im Kreis Stormarn waren 7 Heimbewohner. Sie stammten aus dem Wohnpark Rohlfshagen, einem Alten- und Pflegeheim für Demente und psychisch Auffällige in der Gemeinde Rümpel bei Bad Oldesloe. Dort stieg die Zahl der toten Heimbewohner inzwischen auf 11, wie Heimleiter Daniel Schöneberg am Freitag bestätigte.

"Verbreitung schwer vermeidbar"

Corona-infiziert waren nach Angaben des Kreises Stormarn in Pflegeheimen 68 Bewohner und 29 Mitarbeiter. Insgesamt wurden 22 Corvid-19-Patienten in Stormarn stationär behandelt - wie viele davon aus Heimen stammten, konnte der Kreis nicht mitteilen. Ein Kreissprecher betonte, dass in Pflegeheimen mit dementen Bewohnern auf engem Raum «eine Verbreitung des Erregers nur schwer vermeidbar ist». Denn die Einhaltung erforderlicher Hygienemaßnahmen sei nicht oder nur schwer vermittelbar.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg waren zum Zeitpunkt der Umfrage von 6 Corona-Toten 3 Heimbewohner. Betroffen war eine Einrichtung in Wentorf mit 23 Plätzen. Sie war beim Ausbruch des Virus mit 22 Bewohnern belegt. Zum Zeitpunkt der Umfrage wohnten noch 15 in der Einrichtung.

Strenge Abstimmung mit Ämtern

Am Freitag wurde bekannt, dass in Lauenburg zwei Heimbewohner Mittwochnacht im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben. Ein Sprecher des Kreises betonte, die Regelungen in Pflegeheimen zur Bekämpfung des Virus müssten durch die Betreiber penibel eingehalten werden.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es bisher einen Corona-Toten in einem Heim bei 14 Corona-Toten bis Freitag insgesamt. «Die Heime bereiten sich derzeit in enger Abstimmung mit den Gesundheits- und Aufsichtsbehörden des Kreises auf ein eventuelles Ausbruchsgeschehen vor», sagte eine Sprecherin im Rahmen der Umfrage.

