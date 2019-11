Hamburg

In Schleswig-Holstein werden am Montag Temperaturen um die zehn Grad erwartet. In Hamburg wird es mit bis zu zwölf Grad etwas wärmer.

Auch am Dienstag gibt es landesweit Dauerregen bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad. Erst am Mittwoch kann vereinzelt die Sonne scheinen.

Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich bei acht Grad.

