Fast täglich beißt ein Hund in Schleswig-Holstein zu

Kiel

2019 erlitten 34 Menschen „offene Wunden“, in den Vorjahren 42 bzw. 15. Gebissen wurden auch zahlreiche Kinder: 36 (2019), 39 (2018) und 44 (2017).

Einen typischen Beißhund gibt es demnach nicht. So fielen 2019 Hunde aus 109 verschiedenen Rassen und deren Mischlinge Menschen an. Der Schäferhund und Mischlinge sind in der Liste mit 34 Fällen vertreten. Es folgen Labrador (18) und Border Collie (19) samt Mischlingen. Von den ehemaligen Rasseliste-Hunden sind nur wenige Tiere auffällig geworden: American Staffordshire Terrier (6) sowie Pit Bull Terrier (2). Davon waren laut Ministerium „nur zwei Fälle so schwerwiegend, dass eine offene Wunde feststellbar war.“

Gleichwohl flammte nach der Beiß-Attacke in Langwedel, bei der ein Staffordshire Terrier eine Postbotin sehr schwer verletzte, im Landeshaus die Debatte um die Rasseliste wieder auf. Die Regierung und alle Fraktionen im Landtag bedauerten den „schrecklichen“ und „tragischen“ Angriff, halten aber mit Ausnahme der CDU das geltende Hundegesetz für ausreichend.

In Schleswig-Holstein gilt das Hundegesetz (ohne Liste)

Zum Hintergrund: Schleswig-Holstein hatte zunächst wie andere Länder nach dem tödlichen Pit-Bull-Angriff auf den kleinen Volkan 2000 in Hamburg in sein Hundegesetz eine Liste mit angeblich gefährlichen Rassen wie den Staffordshire Terrier ausgenommen.

Nach Gerichtsurteilen ersetzte der Landtag 2015 mit Stimmen von SPD, FDP, Grünen und SSW aber das strenge Gefahrhundegesetz (mit Rasseliste) durch das bis heute geltende Hundegesetz (ohne Liste). Im Gegensatz zur CDU möchte die Mehrheit im Landtag daran weiter festhalten. Bei einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit könnten die Behörden den Hundehalter in die Pflicht nehmen, sagte Stefan Weber (SPD). „Das Gesetz schützt somit Mensch und Tier.“

„Bevor wir über Gesetzesverschärfungen diskutieren können, müssen die genauen Hintergründe des Hundeangriffs in Langwedel geklärt werden“, sagte der Grünen-Abgeordnete Joschka Knuth. Die von der CDU gewünschte Wiedereinführung einer Rasseliste würde nichts bringen, auch wenn in Langwedel ein Staffordshire Terrier zugebissen habe. „In Deutschland gilt der Staffordshire-Bullterrier zwar häufig als ‚gefährlicher Hund‘, innerhalb der EU sieht das jedoch oftmals anders aus“, berichtete Knuth. „In Österreich etwa wird der Staffordshire-Terrier als Rettungshund eingesetzt.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwangseinschläferung soll letztes Mittel sein

Aus Sicht von FDP und SSW reichen die im Hundegesetz vorgesehenen Maßnahmen aus. „Es ist nicht richtig, dass Ordnungsämter im Fall von Beißattacken nicht durchgreifen können“, bekräftigte Oliver Kumbartzky (FDP). Die Vorschriften erlaubten „ausdrücklich die Sicherstellung des gefährlichen Hundes und als ‚ultima ratio‘ sogar die Tötung des Tieres“.

Beides ist allerdings nur möglich, wenn von dem Tier eine „gegenwärtige Gefahr“ ausgeht, also moderatere Maßnahmen (etwa Maulkorb, Leine, Zwinger) nichts bringen. Zudem sollen die Behörden vor einer Zwangseinschläferung „in jedem Fall die Abgabe des Hundes an eine geeignete Person oder Stelle (Tierheim oder Tierschutzverein)“ anstreben.

Der SSW-Abgeordnete Lars Harms erklärte. „Viel wichtiger ist immer aber die Person am anderen Ende der Leine.“

Von Ulf B. Christen