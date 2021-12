Kiel

Mit seinen 1,97 Metern ist Torben Bläse eine sportliche Erscheinung. Zum Gespräch kommt er in Sneaker und Zippjacke und sieht aus, als strotze er vor Energie. Doch der Schein trügt. Der 27-Jährige leidet seit einer Krebserkrankung unter dem Fatigue-Syndrom, einer chronischen Erschöpfung von Körper, Seele und Geist. Das Krankheitsbild ist noch relativ unerforscht. Es ist weder bekannt, wie die Fatigue genau entsteht, noch gibt es Medikamente. In einem Kurs der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft hat Torben Bläse immerhin gelernt, was ihm hilft.

„Die Erkrankung zu beschreiben, ist nicht so einfach“, meint Bläse. „Wenn ich sage, ich bin müde, dann heißt es oft, das bin ich auch. Bei mir ist es aber anders: Die Müdigkeit tritt ganz plötzlich auf“, erklärt er und schnippt zur Verdeutlichung mit den Fingern. „Manchmal ist es eine so schwere Müdigkeit, als hätte ich eine Nacht durchgemacht, dann brauche ich zwei, drei Nächte zwölf Stunden Schlaf, damit sich die Müdigkeit wieder abbaut.“

Die Schwäche überfalle ihn in Wellen. Zusammenreißen helfe da nicht. Hinzu kommen Gedächtnisprobleme: „Ich vergesse ziemlich schnell, ziemlich viel, und manchmal habe ich Wortfindungsstörungen“, gibt er zu und nennt ein Beispiel: „Ich leite in meiner Freizeit Jugendgruppen, neulich wollte ich ein Mädchen ansprechen, das ich seit einem halben Jahr kenne, auf einmal war ihr Name weg, er fiel mir einfach nicht mehr ein.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Torben Bläse ist bei Weitem kein Einzelfall: „Fatigue ist während der akuten Behandlung bei 90 Prozent der Krebspatienten vorhanden“, berichtet Psychologin Karin Lausmann, die die Fatigue-Kurse der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft leitet. Die meisten Krebspatienten, sagt sie, kommen irgendwann an einen Punkt völliger körperlicher oder geistiger Erschöpfung. Ihnen fehlt der Antrieb, sie sind schon nach alltäglichen Anstrengungen, etwa nach dem morgendlichen Duschen, kraftlos und müde. Nicht bei allen sei die Konzentration und Merkfähigkeit beeinträchtigt, so wie bei Bläse. Im Sommer 2020 diagnostizierte man bei ihm das Hodgkin-Symphom, ein Lymphdrüsenkrebs, der mit Chemotherapie und Bestrahlung therapiert wurde. Anschließend ging es mit der Erschöpfung los.

In Deutschland sind über eine halbe Million Menschen von einer tumorassoziierten Fatigue betroffen

Wenn die Symptome nach drei Monaten anhalten, sprechen die Fachleute von einer chronischen Erschöpfung, das treffe auf 30 bis 40 Prozent der Krebspatienten zu. Lausmann schätzt, dass in Deutschland über eine halbe Million Menschen von einer tumorassoziierten Fatigue betroffen sind.

Die Mehrzahl sei deutlich älter als Torben Bläse. Vielen falle es schwer, weiterhin Vollzeit zu arbeiten, ihre Hobbys auszuüben oder ihren Haushalt zu führen. In den Kursen, die Karin Lausmann seit über zehn Jahren anbietet, geht es daher darum, den Umgang mit dem Syndrom zu lernen: „Wie kann man trotz Fatigue eine gute Lebensqualität haben?“

Strategien gegen die Müdigkeit: nicht gegenankämpfen, sondern sich Gutes tun

Dabei sei es wichtig, nicht gegen die Fatigue anzukämpfen, denn das koste noch mehr Energie. Besser sei es, die Fatigue zu akzeptieren und zu versuchen, gut mit ihr zu leben. „Indem man Genuss in den Alltag bringt und schaut, was einem gut tut: Ist es der Kaffee am Morgen, oder nehme ich mir Zeit für die Tageszeitung, für meinen Hund oder um meine beste Freundin anzurufen?“

In Pandemie-Zeiten bietet Lausmann den Kurs, der aus sechs Zwei-Stunden-Einheiten besteht, online an. Der älteste Teilnehmer war 93. „Auch wenn alle anderen älter waren, hat mir der Austausch viel gebracht“, berichtet Torben Bläse. „Es war wichtig zu hören, dass ich nicht der Einzige bin mit dieser Gedächtnisleere.“

Noch mehr Tipps: Stress meiden, mit der Energie haushalten und Sport treiben

Wichtig sei für ihn auch, nun zu wissen, wodurch die Erschöpfung oft ausgelöst wird: durch Stress. Bläse arbeitet als Erzieher in einer Kieler Jugendeinrichtung. Der Job sei nicht gerade optimal mit Fatigue. In der Reha habe man ihm zur Umschulung geraten. Das kam für ihn aber nicht infrage. Durch 24-Stunden-Dienste, in denen er auch schläft, hat er es im Wechsel mit freien Tagen, an denen er sich erholen kann, geschafft, den Stress zu reduzieren. Selbst die langen Fahrtzeiten zwischen Kiel und seinem Wohnort Quickborn empfindet er inzwischen als stressfrei – dank eines neuen Autos mit Tempomat.

So können Sie spenden Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung rufen ihre Leserinnen und Leser wieder zur großen Spendenaktion auf. 2021 gehen die Einnahmen an die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft. Ein Spendenkonto bei der Förde Sparkasse ist eingerichtet. Unter dem Stichwort „Gutes tun im Advent“ können Sie spenden auf das Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00. Alternativ können Sie hier direkt über Paypal spenden.

Insgesamt habe er auch gelernt, mit seiner Energie zu haushalten. „Das muss man mit Mitte 20 eigentlich nicht“, räumt er ein. „Vorher hatte ich mehr Energie, als ich verbrauchen konnte, musste sogar noch zum Sport gehen, um mich auszupowern.“ Heute schaffe er es höchstens einmal pro Woche zum Kampfsport. Doch all das stresst ihn nicht mehr. Und er kann sogar Hoffnung schöpfen.

Warum Corona den Fatigue-Patienten Hoffnung gibt

Denn durch Corona ist das Fatigue-Syndrom in den öffentlichen Fokus geraten ist. Die chronische Erschöpfung tritt nicht nur bei Krebspatienten auf, sondern in Folge vieler verschiedener Erkrankungen – seit Kurzem auch als Post-Covid-Syndrom. Das bedeutet eine neue Perspektive. Zwar kann den Betroffenen niemand garantieren, dass die Symptome jemals wieder verschwinden. Aber Corona lässt die Chancen steigen, dass mehr Gelder in die Erforschung fließen. Und vielleicht ist die Fatigue ja irgendwann therapierbar.