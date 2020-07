Bad Segeberg

Mindestens 800000 Masken für Arztpraxen sind vom Bundesgesundheitsministerium geordert und bundesweit über die Kassenärztlichen Vereinigungen an die Arztpraxen verteilt worden. Die medizinischen Masken hätten eine geminderte Filterleistung gehabt oder in anderen Punkten nicht den EU-Anforderungen entsprochen – so das Recherche-Ergebnis des Bayrischen Rundfunks.

Ein Teil der Lieferungen ist offenbar auch in Schleswig-Holstein gelandet. Wie viel und wo – das ist jedoch unklar.

KVSH sah kein Risiko

„Wir können leider keine Größenordnung nennen, da wir sie schlicht nicht kennen“, sagt KVSH-Pressesprecher Nikolaus Schmidt. Man habe Hinweise vom Bund, anderen Kassenärztlichen Vereinigungen und auch von Ärzten erhalten. „Es ging aber um Material, dessen Kennzeichnung nicht der in Europa verwendeten Kennzeichnung entsprach. Wichtig ist also die Differenzierung zwischen Kennzeichnung und grundsätzlicher Brauchbarkeit."

Bei der KVSH sah man offenbar kein Risiko für die Ärzte. "Das Material war für den vorhandenen Zweck brauchbar, erfüllte aber die formellen Kriterien nicht.“ Deshalb habe man die Masken auch an die Praxen verteilt. "Das Material wurde ja sehr dringend benötigt."

EU warnte vor bestimmten Masken

Andere haben die Masken offenbar anders bewertet. Ende April warnte das Schnellwarnsystem der EU "RAPEX" offiziell vor einigen der gelieferten Masken.

Betroffen waren die Modelle KN95 (8410) Lot 29002 des Herstellers Xin Neng Dian CTT Co Ltd., die Atemschutzmaske KN 95 des Herstellers Anhui Hongqing Protective Equipment (Hong Quing) und Masken des chinesischen Herstellers „Daddybaby Co. Ltd“ mit der Barcode-Nr. 6938457900045.

Die gelisteten Produkte erfüllten danach nicht die Anforderungen der europäischen Norm. Sie seien nicht wie vorgeschrieben zertifiziert, die Filterwirkung und damit der Schutz vor Infektionen nicht gewährleistet.

KV riet: Masken entsorgen!

Daraufhin warnte die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die niedergelassenen Ärzte davor, diese Masken zu nutzen: Wegen eines erhöhten Infektionsrisikos sollten Ärzte sollten die Masken entsorgen.

In Schleswig-Holstein hielt man das nicht für notwendig. „Seit einigen Wochen aber prüfen wir das Material stichprobenartig“, erklärt Nikolaus Schmidt, „inzwischen haben wir keine Beanstandungen mehr.“

Zoll beschlagnahmt Masken aus China

Zumindest Verbraucher müssen aber weiter mit Masken rechnen, die nicht das halten, was sie versprechen. So hat der chinesische Zoll bestätigt, dass Fabriken in dem Land in großem Stil illegal Schutzausrüstung herstellen. Allein bis Mitte April habe man mehr als 31 Millionen fehlerhafte Atemschutzmasken und 509.000 Schutzanzüge vor dem Export in verschiedenen Häfen beschlagnahmt.

Dass das Geschäft mit minderwertigen oder falsch zertifizierten Masken weiter blüht, belegen auch Funde des Hamburger Zolls. Dort wurden zuletzt im Mai 50.000 Schutzmasken sichergestellt. „Die aus China stammenden Masken erfüllen nicht die gesetzlichen Vorgaben, wie zum Beispiel CE-Kennzeichnung oder deutschsprachige Handhabungshinweise", erklärte Pressesprecher Oliver Bachmann.

Bundesanstalt warnt vor 50 Modellen

Auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin warnt vor unzureichender Qualität bei Schutzausrüstungen. In Deutschland hat das Amt bisher allein 50 solcher Maskenmodelle gefunden.

Die Aussicht auf große Gewinnspannen würden Betrüger anlocken, heißt es im europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF). Gerade wieder hat auch das europäische Schnellwarnsystem "RAPEX" vor bestimmten Masken gewarnt: Einigen fehlen die Zulassung, anderen erfüllen nicht die Anforderungen der europäischen Norm EN 149 und versprechen mehr Schutz als sie bieten.

Tipps Tipps für Verbraucher Das Verbraucherportal produktwarnung.eu informiert auf seiner Internetseite fortlaufend über aktuelle Produktwarnungen des Schnellwarnsystem "RAPEX". Zum Maskenkauf rät das Portal: „Kaufen Sie keine KN95 Masken, wenn Ihnen dazu kein Schnelltest sowie eine behördliche Genehmigung vorgelegt wird.“ Bei FFP-Masken sollte darauf geachtet werden, dass sie eine CE-Kennzeichnung mit einer 4-stelligen Nummer der zertifizierenden Stelle haben. Das Portal mit den Masken-Warnungen finden Sie hier Die Verbraucherzentrale sammelt Beschwerden rund um Corona – auch über überhöhte Preise und mindere Qualität bei Masken. Ein Formular für Ihre Beschwerde finden Sie hier

