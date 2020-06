Fehmarnbelttunnel: Tierschützer sorgen sich um Schweinswale

Berlin/Leipzig

Wenn man Glück hat, kann man die dunkle Rückenflosse eines Schweinswales in der Ostsee entdecken. Anders als seine großen Verwandten neigt der auch als „kleiner Tümmler“ bezeichnete Meeressäuger von etwa 1,50 Meter Länge jedoch nicht zu spektakulären Sprüngen aus dem Wasser. Und die Schätzungen über das Vorkommen dieser Tiere in der westlichen Ostsee schwanken beträchtlich. Zwischen 400 bis 2000 Schweinswale könnten es sein. Umweltschützer warnen seit Jahren davor, dass den streng geschützten Zahnwalen das Aussterben drohe. Das Schicksal der Schweinswale könnte nun sogar mitentscheidend sein für das milliardenschwere Großprojekt des Fehmarnbelttunnels, der ab 2028 Dänemark und die schleswig-holsteinische Insel verbinden soll. So zumindest die derzeitige Zeitplanung des dänischen Tunnelbauers und -betreibers, Femern AS.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt Klage von Umweltverbänden

Die Schweinswale, die sich gern in der Beltregion tummeln und hier einen Teil ihrer „Kinderstube“ haben, werden nun auch das Bundesverwaltungsgericht beschäftigen. Das Gericht in Leipzig verhandelt vom 15. September bis zum 9. Oktober – das ist außergewöhnlich lange – die Klagen mehrerer Umweltverbände gegen das Planfeststellungsverfahren für den Belttunnel. Dabei prallen die Positionen und Argumentationen von Verbänden auf der einen und Femern AS auf der anderen Seite hart und unversöhnlich aufeinander. Es gibt zig Gutachten und Gegengutachten zu den erwarteten Auswirkungen des jahrelangen Tunnelbaus. Für „völlig unberechenbar“ hält etwa der Meeresbiologe Kim Detloff vom Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) die Auswirkungen der Bauarbeiten. Der enorme Lärm beim Ausbaggern für die riesigen Absenk-Tunnelelemente, aufgewirbelte Sedimente und 10 000 zusätzliche Schiffsbewegungen im Zuge der Arbeiten könnten für die Schweinswale und viele andere Meeresbewohner sowie die Riffe zu einer sehr ernsten Bedrohung werden.

Bedrohung durch Netze Der Gewöhnliche Schweinswal (Phocoena phocoena) steht unter dem strengen Schutz der EU-Umweltgesetze, des deutschen Bundesnaturschutzgesetzes sowie zahlreicher internationaler Abkommen. Er ist damit – theoretisch – eine der am besten geschützten Arten in Deutschland. Gleichwohl sind die kleinen Zahnwale bedroht. Die größte tödliche Gefahr für sie besteht darin, als Beifang in Fischernetzen zu verenden. Auch Unterwasserlärm durch zunehmenden Schiffsverkehr oder bei der Errichtung von Windparks auf See, Verletzungen oder gar Tod durch fehlende Schallschutzmaßnahmen bei Sprengungen – etwa von Kriegsmunition – sowie Überfischung und Klimakrise setzen den Tieren arg zu. Umweltschützer fordern deshalb die Ausweisung wirksamer Meeresschutzgebiete für Schweinswale und Co. rz

Femern AS bleibt zuversichtlich

Bei Femern AS ist man dagegen zuversichtlich, dass das Milliardenprojekt nicht am Schweinswal scheitern werde. „Durch den Bau und den Betrieb des Tunnels wird es keine wesentliche Beeinträchtigung der Schweinswale des Fehmarnbelts geben“, verlautete aus dem dänischen Staatsunternehmen. Zugleich wird eine Rechnung präsentiert: „Während der Bauarbeiten wird es rechnerisch zu einer zeitlich und räumlich begrenzten Beeinträchtigung von weniger als zehn Schweinswalen kommen. Dies entspricht weniger als einem Prozent der Schweinswale des Fehmarnbelts und hat daher keine Auswirkungen auf den Bestand der Tiere.“ Auch könne ausgeschlossen werden, dass Wassertrübung und Ablagerung von Sedimenten zu einer Änderung der Fischzusammensetzung oder einem Rückgang des Fischbestandes führe. Daher entstünden für die Schweinswale bei der Nahrungssuche keine Beeinträchtigungen. Baulärm werde ebenfalls nicht zu „erheblichen Beeinträchtigungen“ der Tiere führen. Lärm werde immer nur an einzelnen Stellen gleichzeitig auftreten, so dass keine „geschlossene Geräuschbarriere“ für die kleinen Zahnwale entstehen könne, erklärte Femern AS.

Harsche Kritik am Planfeststellungsbeschluss

Detloff bezweifelte die Darstellung des Tunnelunternehmens dagegen vehement. Welche Bedrohung den Meeressäugern aus dem Verkehrsprojekt erwachse, darüber müssten nun die höchsten Verwaltungsrichter befinden. Und seine harsche Kritik am Planfeststellungsbeschluss bezieht Detloff nicht nur auf die Schweinswale und andere betroffene Meerestiere, sondern er führt auch verkehrspolitische Argumente gegen den gigantischen, rund 18 Kilometer langen Tunnel ins Feld. So sei der Verkehrsbedarf für das dänisch-deutsche Straßen- und Schienenprojekt auf dem Grund des Fehmarnbelt viel zu hoch angesetzt worden. Auch liefen die Kosten des Vorhabens völlig aus dem Ruder, was auch der Europäische Rechnungshof rügte. Mittlerweile werden allein für den Bau des Tunnels über sieben Milliarden Euro veranschlagt.

