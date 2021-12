Fehmarnbelttunnel in Schleswig-Holstein: Die Baustelle, die niemals schläft

Rødbyhavn/Lübeck

Auf der Mega-Baustelle in Rødbyhavn sind zahlreiche Flutlichtmasten aufgebaut. Wie in einem Fußballstadion. Denn nur weil es im Winter früh dunkel wird, sollen die Arbeiten am Fehmarnbelttunnel nicht ruhen. Der Zeitplan ist schließlich ehrgeizig: 2029 sollen die ersten Autos auf der Vogelfluglinie durch die beiden Röhren zwischen Deutschland und Dänemark fahren können. Gearbeitet wird daher 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche.

Über 800 Arbeiter auf der Baustelle

„Business as usual“ nennt Femern A/S-Sprecherin Denise Juchem das. „Die seeseitigen Arbeiten für den Bau des Tunnel laufen rund um die Uhr – auch an den Weihnachtstagen, zwischen den Jahren und über den Jahreswechsel“, betont sie. Momentan seien mehr als 800 Arbeiter vor Ort, inklusive der Beschäftigten, die auf den knapp 70 Arbeitsschiffen im Einsatz sind. Sie stellen aktuell auch das größte Kontingent. Anfang Juli 2021 wurde auf dänischer Seite begonnen, den 18 Kilometer langen Tunnelgraben auszuheben. Seit September laufen diese Arbeiten auch auf der deutschen Seite des Fehmarnbelts. Für diese Arbeiten ist das niederländische Konsortium FBC zuständig. Auf den Arbeitsschiffen wird laut Juchem in einem Zwei-Schichtsystem gearbeitet.

Baggerschiffe arbeiten 24/7

Seit Mitte Dezember sind unter anderem auch die beiden großen Baggerschiffe „Magnor“ und „Simson“ vor der Küste von Fehmarn im Einsatz. Darüber hinaus läuft vor der schleswig-holsteinischen „Sonneninsel“ der Bau der küstennahen Anlagen weiter, auch hier 24/7, auch während der Weihnachtsfeiertage und über den Jahreswechsel. „Östlich der Mole des Fährhafens Puttgarden werden Granitblöcke aufgeschüttet, die die Rückhaltedämme für das Tunnelportal und die Molen des Arbeitshafens bilden“, erläutert Juchem.

Zur Galerie Auch über Weihnachten und den Jahreswechsel wird am Fehmarnbelttunnel gearbeitet.

Rund 350 Arbeiter bauen darüber hinaus zurzeit die Fabrik für die 89 Tunnelelemente. Ein Großteil von ihnen lebt im nahegelegenen und extra für die Baustelle errichtetem Tunneldorf. Dafür ist das internationale Konsortium FLC zuständig. Zwar würden auch diese Arbeiten auch auf Hochtouren laufen, allerdings nur an den Werktagen zu den normalen Arbeitszeiten. „Das gilt auch für die Zeit zwischen den Jahren“, sagt Juchem.

Ruhepause auf Fehmarn

Auf der deutschen Tunnelbaustelle bei Puttgarden ist FLC indes weiter damit beschäftigt, auf landwirtschaftlichen Flächen Oberboden abzutragen. Dieser Oberboden soll während der Bauzeit zwischengelagert werden. Außerdem wird die Baustelle komplett eingezäunt. Diese Arbeiten ruhen aktuell. Weiter geht es dort dann am 3. Januar.

Von Jan Wulf