Sie wollen schon den Urlaub für 2022 planen? Dann sollten Sie die gesetzlichen Feiertage und Ferienzeiten in Schleswig-Holstein kennen. Denn mit ein bisschen Geschick lässt sich so im Jahr 2022 mehr Urlaub rausholen.

Gegenüber anderen Bundesländern hat Schleswig-Holstein deutlich weniger Feiertage: So sind zum Beispiel Dreikönige am 6. Januar, Allerheiligen am 1. November, Fronleichnam, Buß- und Bettag nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Die Geschäfte haben geöffnet. Dafür haben die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner am Reformationstag (31. Oktober) frei. Das wurde 2018 zusammen mit Hamburg, Niedersachsen und Bremen beschlossen. In den restlichen Bundesländern ist der 31. Oktober kein gesetzlicher Feiertag.

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor über 500 Jahren. Die von Martin Luther um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus verbreiteten 95 Thesen gegen kirchliche Missstände wurden zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Feiertage in Schleswig-Holstein: Diese Termine stehen 2021 noch an

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2021 (Sonnabend)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2021 (Sonntag)

Übersicht: Feiertage 2022 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 2022 zehn gesetzliche Feiertage:

Neujahr: 01.01.2022 (Sonnabend)

Karfreitag: 15.04.2022 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 18.04.2022 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2022 (Sonnabend)

Christi Himmelfahrt: 26.05.2022 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 06.06.2022 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2022 (Montag)

Reformationstag: 31.10.2022 (Montag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022 (Sonntag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022 (Montag)

Ferien 2022 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind für 2022 insgesamt 60 Tage Ferien eingeplant. Die Termine im Überblick:

Weihnachtsferien 2021/22: 23.12.2021-08.01.2022

Osterferien: 04.04.-16.04.2022

Pfingstferien: 27.05.-28.05.2022

Sommerferien: 04.07.-13.08.2022

Herbstferien: 10.10.-21.10.2022

Weihnachtsferien 2022/23: 23.12.2022-07.01.2023

Weitere gesetzliche Feiertage und besondere Termine für 2022 in Deutschland

Heilige Drei Könige: 06.01.2022

Weiberfastnacht: 24.02.2022

Valentinstag: 14.02.2022

Rosenmontag: 28.02.2022

Aschermittwoch: 02.03.2022

Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03.2022

Internationaler Frauentag: 08.03.2022

St. Patrick’s Day: 17.03.2022

Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03.2022

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 27.03.2022

Palmsonntag: 10.04.2022

Gründonnerstag: 14.04.2022

Walpurgisnacht:30.05.2022

Tag der Befreiung: 08.05.2022

Muttertag: 08.05.2022

Eisheilige: ab 11.05.2022

Vatertag (Christi Himmelfahrt): 26.05.2022

Sommeranfang (meteorologisch): 01.06.2022

Fronleichnam: 16.06.2022

Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 21.06.2022

Siebenschläfer-Tag: 27.06.2022

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2022

Herbstanfang (meteorologisch): 01.09.2022

Weltkindertag: 20.09.2022

Herbstanfang (kalendarisch): 23.09.2022

Erntedank: 02.10.2022

Zeitumstellung auf Winterzeit: 30.10.2022

Halloween (Reformationstag): 31.10.2022

Allerheiligen: 01.11.2022

Allerseelen: 02.11.2022

Karnevalsbeginn: 11.1.11.2022

Martinstag: 11.11.2022

Volkstrauertag: 13.11.2022

Buß- und Bettag: 16.11.2022

Totensonntag: 20.11.2022

1. Advent: 27.11.22

Winteranfang (meteorologisch): 01.12.2022

2. Advent: 04.12.2022

Nikolaustag: 06.12.2022

3. Advent: 11.12.2021

4. Advent: 18.12.2022

Winteranfang (kalendarisch) - Wintersonnenwende: 21.12.2022

Heiligabend: 24.12.2022

Rauhnächte: ab 26.12.2022

Silvester: 31.12.2022

