Felde

Die Täter hatten den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Felde nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag gegen 2.15 Uhr aufgesprengt. Anschließend flüchteten sie nach Polizeiangaben mit einem Opel Astra Cabrio. Eine Anwohnerin, die sie dabei beobachtete, alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten die Tatverdächtigen nach einer Verfolgungsfahrt im Kieler Stadtteil Holtenau in ihrem Fahrzeug stellen und festnehmen. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und sollen noch Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Schon 23 Fahrkartenautomaten 2020 in Schleswig-Holstein gesprengt

Der 25-jährige Haupttäter steht laut den Ermittlern in Verdacht, auch für weitere Sprengungen von Fahrkartenautomaten in Kiel und Umgebung verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung am 25. August hatten Polizeibeamte bereits Gegenstände gefunden, die mit weiteren Taten in Verbindung stehen könnten. Die Ermittlungen hat die gemeinsame Ermittlungsgruppe von LKA und Bundespolizei " EG Ticket" übernommen.

Insgesamt wurden im laufenden Jahr in Schleswig-Holstein bereits 23 Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Im gesamten Jahr 2019 waren es neun.

