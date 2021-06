Kiel

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein ist die offizielle touristische Marketingorganisation in Schleswig-Holstein und organisiert die Vermarktung des Reiselandes Schleswig-Holstein. Das Ziel der Agentur: Gäste für den Norden zu begeistern.

Wer könnte da bessere Urlaubstipps geben, als die Geschäftsführerin selbst? Bettina Bunge leitet die Tourismus-Agentur seit 2017. KN-online hat sie ihre sieben Lieblingstipps für Urlaub in Schleswig-Holstein verraten:

Urlaubstipp 1: Green Tiny House im Herzogtum Lauenburg

Ein Erlebnis der besonders nachhaltigen Art bieten die Green Tiny Houses im Herzogtum Lauenburg. Zwei dieser putzigen Häuschen befinden sich auf dem Natur-Campingplatz am Salemer See, unweit der historischen Städte Mölln und Ratzeburg. Und ein weiteres – ganz neu – steht auf einer Streuobstwiese am Gut Basthorst am nördlichen Rand des Sachsenwaldes. Hier verbringen Sie Ihren Urlaub im Einklang mit der idyllischen Natur. Tagsüber laden Wanderwege zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Viele Seen, oft in tiefen Wäldern verborgen, locken zum Plantschen oder Paddeln. Und mit etwas Glück zeigen sich auch seltene Tiere und Pflanzen wie Seeadler, Eisvögel oder Sonnentau. Die Nacht verbringen Sie dann in dem smarten Holzhäuschen, dass überraschend viel Platz und einen traumhaften Panoramablick auf Wald und See bietet. Eine komplette Familie schläft dort komfortabel wie in einer Suite und das Frühstück schmeckt auf der Holzterrasse nochmal so gut.

Urlaubstipps 2: Das "Jahr100Haus" im Freilichtmuseum Molfsee

Der Besuch eines Museums im echten Norden lohnt sich immer – nicht nur an Schietwettertagen! Denn wo sonst gibt es so viel Seltenes, Wertvolles, Kurioses oder Faszinierendes aus unserer Kunst- und Kulturgeschichte zu sehen? Ganz viel von Land, Leute und Leben wird im neuen „Jahr100Haus“ im Freilichtmuseum Molfsee ausgestellt. Konkret werden 350 Alltagsobjekte aus dem 20. Jahrhundert präsentiert – von der Schultüte bis zum Lastenrad, vom Melkschemel bis zum Kinderwagen und vom Gesellschaftsspiel bis zur Olympiafackel. Jedes Exponat erzählt seine eigene Geschichte, gibt damit Einblick in den Lebensrhythmus der Schleswig-Holsteiner und zeigt auch, wie manch überregionale Ereignisse sich auf den Alltag im Norden ausgewirkt haben. In der Ausstellung werden nicht nur Erinnerungen wach, sondern auch ganz banal wirkende Gegenstände zu Symbolen einer Gesellschaft. Kurz gesagt: Eine fantastische Entdeckungsreise in unsere jüngste Vergangenheit.

Urlaubstipp 3: Der Naturpark Aukrug

Zwischen den Küsten schlägt das grüne Herz Schleswig-Holsteins. Rauschende Wälder, blühende Wiesen und glitzernde Seen können Abenteurer jeden Alters in gleich sechs Naturparks erkunden. Einer von ihnen ist der 380 Quadratkilometer große Naturpark Aukrug westlich von Neumünster. Zwischen Heideflächen und Mooren winden sich kleine Flüsse – ein Paradies für Tiere und Pflanzen, auch viele seltene Arten haben hier eine Heimat gefunden. Wanderer oder Reiter entdecken die wilde Schönheit von Auen und Knicks und entspannen im Forst oder an Teichen. Lohnend ist beispielsweise der Besuch des Heimatmuseums mitten in Hohenwestedt oder die Bünzer Wassermühle aus dem 16. Jahrhundert. Romantiker übernachten in einer urigen Finnhütte oder im Retro-Wohnwagen – natürlich stilecht mit Lagerfeuer zum Dämmerschoppen und Vogelgezwitscher zum Freiluftfrühstück.

Urlaubstipp 4: Der Eider-Treene-Sorge-Radweg

Egal ob mit oder ohne Elektromotor – viele wollen in ihrer Freizeit einfach nur rauf aufs Rad und raus in die Natur. Schon lange liegt Radfahren voll im Trend, denn es macht Spaß, hält fit und das Streckenangebot ist riesig. Gerade für Anfänger, Familien mit Kindern und Genussradler eignet sich der 240 Kilometer lange Eider-Treene-Sorge-Radweg, auf dem es ganz entspannt durch das größte Niederungsgebiet Schleswig-Holsteins geht. Eingerahmt von den Städten Husum, Heide, Rendsburg und Schleswig schlängelt sich die Route an Flüssen entlang, führt an satten Wiesen und Wäldern vorbei und streift Moore und Kanäle. Der Radweg ist komplett beschildert, am Wegesrand bieten zahlreiche Infotafeln Auskünfte über die Landschaft mit ihrer Flora und Fauna. In gemütlichen Restaurants und Bauernhofcafés können müde Radler wieder zu Kräften kommen. Für Rundreisende gibt es auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten, zum Beispiel in einem Rumfass, auf einem Hausboot oder in der Heuherberge.

Urlaubstipp 5: SUP auf der Schwentine

Outdoor-Abenteurer und aktive Entschleuniger wissen: Beim Kajakfahren oder Stand-up-Paddling zwischen den Küsten kommt regelrecht Schweden-Feeling auf – vor allem, wenn man auf der Schwentine paddelt. Sie ist mit 62 Kilometern einer der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins und verzückt mit ihrer unverfälschten Naturschönheit: Wenn sich der sonnige Himmel im nahezu wellenlosen Fluss spiegelt, gleitet das Boot (oder Board) ruhig an den bewaldeten Ufern entlang und im sanft wiegenden Schilf schnattern einige Wasservögel. Satte 55 Kilometer führt der Schwentine-Wasserwanderweg durch die gesamte Holsteinische Schweiz. Am Großen Eutiner See beginnend geht es durch 17 verschiedene Seen bis zur Kieler Förde. Auch der größte See Schleswig-Holsteins, der Große Plöner See, wird dabei durchquert. Wer mehr als einen Tagesausflug plant, kann auf einem der Campingplätze direkt am Wasser übernachten. Das ist Schweden-Feeling – ohne weite Anreise.

Urlaubstipp 6: Familienausflug zum Erlebniswald Trappenkamp

Wenn nicht nur die Lütten, sondern auch Mama, Papa und der Rest der Familie ein zufriedenes Lächeln im Gesicht tragen, dann muss der gemeinsame Familienausflug so richtig gelungen sein! Bei uns im echten Norden gibt es unzählige Angebote für Gruppen jeder Größe und ganz viel Platz, um ausgelassen zu Toben und die „Quality time“ vollends auszukosten. Mit seinem riesigen Wildgehege ist der Erlebniswald Trappenkamp der größte Abenteuer- und Spielplatz Schleswig-Holsteins. Hier warten Klettertürme darauf erklommen zu werden, während auf den Grillplätzen die Kohlen glühen. An den Kiosken werden Eis, Waffeln, Kuchen und Kaffee gereicht und in der Waldwasserwelt sprudelt frisches Mineralwasser aus einem neun Tonnen schweren Findling. Neugierige

Naturforscher können die Geheimnisse des Waldes lüften und Wildtiere aus nächster Nähe beobachten. Ebenso eindrucksvoll sind die Flugshows der Adler und das Füttern der Wildschweine.

Urlaubstipp 7: Ein Städte-Bummel à la Manufakt(o)ur

Ein Bummel durch die Städte zwischen den Küsten ist immer ein Erlebnis. Noch toppen lässt sich solch ein Ausflug mit dem Besuch einer kleinen Manufaktur oder Kreativwerkstatt. Denn in den Betrieben, die man häufig in historischen Gebäuden wie Kaufmannshäusern oder Bauernhöfen

findet, werden mit viel Liebe zum Detail ganz individuelle Produkte gefertigt. So baut beispielsweise in Eutin der ehemalige Radrennfahrer Bernd Herkelmann Fahrräder mit Persönlichkeit und ganz nach den Wünschen seiner Kunden. In der Plöner Altstadt bietet die Künstlerin Lea Albersmeier in ihrem Studio namens „Lille Holmen“ handgemachte Keramik und nordisch inspirierte Deko an. In Bad Bramstedt stellen die Kunsthandwerker in der Manufaktur von Luca Kayz hochwertige Produkte aus feinstem Leder her. Und in Groß Grönau bastelt Andreas Zahn Nistkästen und Futterhäuser für Gartenvögel im Strandkorb-Design. Ob nun was Pfiffiges, Praktisches oder einfach nur Schönes dabei herauskommt – richtige Handarbeit hat im echten Norden Tradition und ist weiterhin gefragt.