Tauziehen um die Sommerferien

Kiel/Berlin

Aus Sicht von Hamburg und Berlin sollen nirgendwo die Sommerferien vor dem 1. Juli beginnen, so dass die Verschiebungen nicht mehr so groß ausfallen. „Ein zu enger Ferienkorridor in ganz Deutschland könnte negative Auswirkungen auf den für unser Land so wichtigen Tourismus haben, wenn die Saison dadurch deutlich kürzer würde“, heißt es dagegen aus dem schleswig-holsteinischen Bildungsministerium.

Bildungssenatorin: Sprünge belasten Schüler und Lehrer

Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres ( SPD) ist der Ansicht, dass die Sommerferien aller Bundesländer zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen sollten. Das soll für „mehr Kontinuität“ im Schuljahresablauf sorgen.

„Vor allem Sprünge von einem späten Ferientermin auf einen frühen Ferientermin führen zu einer Verkürzung von Schuljahren.“ Das habe nicht nur negative Auswirkungen auf die Lernzeit der Schüler, sondern sei auch eine Belastung für Lehrkräfte und organisatorische Prozesse. Schon jetzt stehen die Ferientermine bis 2024 fest. In den kommenden zwei Jahren haben die Schüler in Schleswig-Holstein jeweils schon ab Ende Juni frei.

GEW in Schleswig-Holstein hält aktuelle Regelung für akzeptabel

Die Debatte über Ferien sei ein „heißes Eisen“, bei der es viel Uneinigkeit gebe, sagt Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Bildung. Die GEW halte die jetzige Regelung aber für akzeptabel.

Für Lehrer werde es immer dann kritisch, wenn die Osterferien spät und die Sommerferien früh liegen. „Dann geraten die Kollegen in Zeitdruck bei den Korrekturen – vor allem bei den Abiturarbeiten“, so Schauer. Das lasse sich aber nicht durch engere Ferienkorridore lösen, vielmehr müssten Lehrer, die Klausurstapel abarbeiten müssen, dann an anderer Stelle entlastet werden.

Parallele Ferienzeiten nicht im Interesse der Eltern

Schauer schätzt die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg des Vorstoßes der Stadtstaaten nicht besonders hoch ein. „Aus pädagogischen Gründen wäre es zwar vernünftig, die Ferien auf das ganze Jahr gleichmäßig zu verteilen.“ Das sei aber nicht der alleinige Faktor.

„Für die Urlaubsplanung von Eltern und Schülern wäre eine Vereinheitlichung nicht sinnvoll“, sagt Dirk Meußner, Landeschef der Interessenvertretung für Lehrkräfte. Er hält parallele Sommerferien für nicht umsetzbar. Sie würden die Preise für Reisen in die Höhe treiben. Das wäre nicht im Sinne der Familien. Auch auf die Verkehrslage hätte es negative Auswirkungen, wenn alle zeitgleich in die Ferien starten.

Sommerferien : Bayern und Baden-Württemberg sollten rotieren

Bislang haben lediglich Bayern und Baden-Württemberg jedes Jahr weitgehend im gleichen Zeitraum im Spätsommer Ferien, während die Termine in den anderen Ländern stark variieren. Das sei unfair, findet Schauer. „Früher wurde das damit begründet, dass viele Kinder bei der Ernte helfen müssen.“

Dieses Argument verfange nicht mehr. Es wäre laut Schauer gerechter, wenn sich auch die Südländer am rotierenden System beteiligten.

Einfluss auf Pool für Abiturprüfungen

Problematisch seien die Schwankungen zwischen Schul- und Ferienzeiten auch dann, wenn es um den länderübergreifenden Pool für Abituraufgaben gehe, sagt Scheeres. Der Fundus an Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch soll dazu beitragen, die Abi-Anforderungen bundesweit anzugleichen.

Dafür müssen aber die Prüfungen parallel stattfinden. Dafür ist allerdings nicht unbedingt eine stärkere Angleichung der Ferienzeiten notwendig. Das lässt sich auch über die Bildung von zwei Gruppen lösen, so dass je nach Ferienbeginn ein früherer oder späterer Prüfungstermin festgelegt wird.

