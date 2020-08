Kiel

In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen enden am Wochenende die Sommerferien. Das bedeutet vor allem eins: erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zuspitzen könnte sich die Situation auf den Fernstraßen. Denn durch das sommerliche Wetter ist mit einem starken Ausflugsverkehr an die Ostsee- und Nordseeküste zu rechnen. Damit Ihre Rückreise entspannt verläuft, haben wir ein paar Tipps für Sie.

Vorab informieren: Sind die Strände schon voll?

Angesichts des erwarteten hochsommerlichen Wetters an diesem Wochenende hat Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) bereits dazu aufgerufen, nicht nur die beliebtesten Badeorte an Nord- und Ostsee zu besuchen. "Nicht nur die Hotspots sind schön", sagte Günther. "Strömen Sie bitte nicht nur immer an die gleichen Orte." Auch das Binnenland sei schön. Auch abseits der bekannten Badeorte an Nord- und Ostsee gebe es schöne Orte.

Die Landespolizei rät, vorausschauend zu planen und sich über die Lage vor Ort zu informieren. Für die Lübecker Bucht gibt es beispielsweise die "Strandampel", die signalisiert, wie voll es bereits ist. Statt der bereits an den vergangenen Wochenenden stark besuchten Gemeinden und Strände - insbesondere an der Ostseeküste -, seien alternative Ausflugsziele empfehlenswert.

Vergangenes Wochenende staute sich der Verkehr unter anderem in Schwedeneck. Am Falckensteiner Strand in Kiel war die Lage entspannter. Hier konnten alle Strandbesucher auf Abstand liegen.

Erhöhte Staugefahr auf Autobahnen und Bundesstraßen: Mehr Reisezeit einplanen

Stau und stockender Verkehr droht sowohl bei An- als auch bei Abreisewellen auf der A 1 vom Hamburger Rand in Richtung Ostseeküste und bei der Rückreise in entgegengesetzter Richtung. Hinzu kommt, dass es eine etwa 8 km lange Baustelle zwischen Schwartau und Reinfeld gibt.

Auf der B76 in Kiel in Fahrtrichtung Norden ist infolge der Baustelle am Barkauer Kreuz mit Behinderungen zu rechnen.

Auch auf der B75 in Richtung Lübeck, sowie auf der A20 und A24 kann es durch Ausflugs- und Rückreiseverkehr eng werden. Gleiches gilt für die B432 Richtung Ostsee und im Verlauf der B206.

Die Landespolizei Schleswig-Holstein empfiehlt: Planen Sie großzügige Fahrzeiten, Pausen, mögliche Fahrerwechsel, genug zu trinken und zu essen sowie einen ausreichend vollen Tank ein.

Bei Stau muss der nachfolgende Verkehr rechtzeitig (durch Einschalten der Warnblinkanlage) gewarnt, sowie eine Rettungsgasse gebildet und freigehalten werden. Auf Autobahnen und mehrspurigen Außerortsstraßen ist zwischen dem äußersten linken und dem rechts daneben liegenden Fahrstreifen eine Rettungsgasse zu bilden.

Die richtige Anwendung des Reißverschlussprinzips bei Engstellen und Sperrungen führt zu einem deutlich besseren Verkehrsfluss ("Der Reißverschluss geht unten zu!").

An der Grenze zu Dänemark : Keine Schleichwege nehmen

Vor der Grenze zu Dänemark ist am Sonnabend wieder mit erheblichem Rückstau zu rechnen. Weichen Sie nicht auf Schleichwege aus. Die kleineren Grenzübergänge sind gesperrt, folgen Sie nicht blindlings den Umleitungstipps des Navigationsgerätes, sondern bleiben Sie auf den Hauptrouten A7, B 200 und B5 und planen Sie mehr Zeit ein. Halten Sie Ausweisdokumente und Buchungsunterlagen bereit.

Autoverladung nach Sylt : Nicht auf Nebenstrecken ausweichen

Auch im Bereich der Autoverladung nach Sylt wird Geduld gefragt sein. Hier gilt: Bleiben Sie auf den Hauptrouten, die Nebenstrecken sind gesperrt. Gebuchte Plätze bei der Autoverladung werden erst auf dem Terminal zugewiesen, es gibt keinen Vorzug aus dem Stau. "Ein rücksichtsvolles Miteinander und Gelassenheit sind maßgeblich für einen stressfreien Urlaubsbeginn oder die Rückkehr aus dem Urlaub", sagt Torge Stelck von der Landespolizei.

Reiserückkehrer können sich auf Corona testen lassen

Für Reiserückkehrer besteht an fünf Orten in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Kieler Hafen steht eine Teststation, ebenso am Lübecker Hafen, am Busbahnhof in Neumünster, in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark sowie in Puttgarden auf Fehmarn.

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

